GNW-Adhoc: Domaine Arnoux-Lachaux unterzeichnet Vertrag über exklusiven Direktvertrieb an Verbraucher mit der mitgliedschaftsbasierten Wein-Community Crurated

^LONDON, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crurated, die in London ansässige,

mitgliedschaftsbasierte Wein-Community, die Weinkenner mit Erzeugern von Weltrang zusammenbringt, hat mit der Domaine Arnoux-Lachaux ein Geschäft über den exklusiven Direktvertrieb an Verbraucher vereinbart. Im vergangenen Jahr hat Charles Lachaux mit Crurated einen Vertrag über den exklusiven Vertrieb seiner Weine geschlossen (https://bit.ly/3o7IONF), wobei der Verkauf von Fässern und Flaschen außergewöhnlich gut lief. Nach diesem Erfolg unterzeichneten Florence (seine Mutter) und Charles einen Exklusivvertrag, um der Crurated-Community nun die gesamte Palette der Weine der Domaine Arnoux-Lachaux anzubieten. ?Crurated nutzt Technologie und Blockchain, um die Art und Weise des Weinverkaufs zu modernisieren. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Herkunft jeder einzelnen Flasche Wein zu überprüfen, die unser Weingut verlässt und in ihr Lager gelangt", so Charles. ?Durch einzigartige Veranstaltungen schlägt das Team zudem eine Brücke zwischen uns und den Menschen, die unsere Weine kaufen. Diese Verbindung ermöglicht es uns, unsere Philosophie des Weinbaus zu vermitteln und eine stärkere Verbindung zu Weinliebhabern auf der ganzen Welt herzustellen." Der Verkauf der Weine der Domaine Arnoux-Lachaux auf der Plattform von Crurated wird vom 19. bis 25. Juni 2023 stattfinden. Die Weine werden in Chargen zu sechs Flaschen angeboten, davon je eine der folgenden: Bourgogne Pinot Fin 2020 Nuits-St-Georges 2020 Nuits-St-Georges ?Les Poisets" 2020 Nuits-St-Georges 1er Cru ?Clos Des Corvées Pagets" 2020 Vosne-Romanée 1er Cru ?Les Chaumes" 2020 Vosne-Romanée 1er Cru ?Les Grands Suchots" 2020 Im letzten Jahr hat Crurated mehrere Veranstaltungen mit persönlicher Anwesenheit von Charles Lachaux ausgerichtet. Vom 6. bis 11. November diesen Jahres werden Crurated und Lachaux Veranstaltungen in Bangkok, Hongkong und Singapur durchführen. Die Teilnehmer dieser Veranstaltungen haben die Möglichkeit, eine Auswahl von Lachaux-Weinen zusammen mit Speisen zu verkosten, die von einigen der besten Köche Asiens zubereitet werden. Eine Veranstaltung in den USA wird im Jahr 2024 stattfinden. Einzelheiten zu den Veranstaltungen in Asien und zu anderen Veranstaltungen finden Sie unter https://crurated.com/events/. ?Seit sechs Generationen setzt die Familie Arnoux-Lachaux immer wieder neue Maßstäbe beim Weinbau im Burgund, und wir haben das große Glück, direkt mit ihrem gesamten Team zusammenarbeiten zu können", so Alfonso de Gaetano, Gründer von Crurated. ?Da der 2020er Romanee-Saint-Vivant Grand Cru vor kurzem von Robert Parker mit 99 Punkten bewertet wurde, wissen wir, dass unsere Mitglieder die Chance nutzen werden, von den Chargen zu profitieren, die wir im Laufe des verbleibenden Jahres anbieten werden." Jede Flasche Wein der Domaine Arnoux-Lachaux wird von einem NFT begleitet. Das auf ewig in der Blockchain gespeicherte NFT belegt die Echtheit der Flasche und stellt weitere wichtige Einzelheiten bereit, wie die Eigentümerhistorie, den Jahrgang, die Lage des Weinbergs und die Rebsorte. Die NFTs sind einfach durch Tippen auf ein NFC- oder RFID-fähiges Telefon zugänglich. Die Historie der Flasche wird zudem durch einen neuen Blockchain-Eintrag aktualisiert, wenn der Wein weiterverkauft wird, und das Token geht von einem Kunden auf einen anderen über. Zwar werden die Weine der Domaine Arnoux-Lachaux exklusiv über die Plattform von Crurated direkt an die Verbraucher vertrieben, der B2B-Vertrieb erfolgt jedoch weiterhin über Vertriebspartner. Über Crurated Crurated startete im Jahr 2021 mit Schwerpunkt auf Frankreich und Italien und ist eine mitgliedschaftsbasierte Wein-Community, die Weinkenner direkt mit Erzeugern von Weltrang zusammenbringt. Ein Team von Spezialisten bietet personalisierte Dienstleistungen und authentische Erlebnisse, während der nahtlose Logistikservice von Crurated dank sicherer Weinkellerlagerung und innovativer Blockchain-Technologie Qualität und Herkunft garantiert. Um Mitglied zu werden, besuchen Sie crurated.com. Über Arnoux-Lachaux Das 1858 gegründete Weingut Domaine Arnoux-Lachaux verfügt über 14 Hektar der wertvollsten Weinberge in Vosne-Romanée sowie über ebenso hochwertige Weinberge in Nuits-Saint-Georges. Florence Arnoux-Lachaux und ihr ältester Sohn Charles teilen eine tiefe Verbundenheit mit dem Familienerbe, das ihnen von den vorherigen Generationen anvertraut wurde. Das Weingut ist mit jeder neuen Ausgabe bestrebt, den Ausdruck der Terroirs so gut wie möglich wiederzugeben, um einen ?Pinot Noir" der Emotionen und des Genusses zu erzeugen. PR-Kontakt Michael Volpatt Michael@larkinvolpatt.com 415.994.8864 Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/97368a35-5cd8-4103-8989- c742d8a016b2 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c40263a-87a6-47af-ad49- 781599128495 °