GNW-Adhoc: Erste Kryptowährungs-Miner mit integriertem Plug-and-Play

^NEW YORK, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf dem Kryptomarkt sind kürzlich

die weltweit ersten Krypto-Miner mit Plug-and-Play-Funktion aufgetaucht, die ohne vorherige Mining-Kenntnisse oder Erfahrung verwendet werden können. Mit den BM1-, BM2- und BM Pro-Minern von Bitmanu (https://bitmanu.com/) können Sie mit dem Mining beginnen, indem Sie sie einfach über WLAN oder Kabel mit dem Internet verbinden und die Pool-Daten eingeben oder den kostenlosen Mining-Pool von Bitmanu wählen. Wegen ihrer hohen Hash-Leistung wurde der Markt unmittelbar nach der Einführung auf die Miner von Bitmanu (https://bitmanu.com/) aufmerksam. Einige namhafte Branchenexperten sind der Meinung, dass die Hash-Leistung dieser Geräte von keinem anderen existierenden Produkt übertroffen werden kann. Als direkte Folge ihrer Hash-Raten sind Bitmanu-Miner überaus effizient, wenn es darum geht, durch die Verarbeitung von Transaktionen Belohnungen zu verdienen. Marktführende Hash-Power * BM1: Bitcoin 760 TH/s, Litecoin 80 GH/s, Dash 15 TH/s, Monero 6 MH/s * BM2: Bitcoin 1220 TH/s, Litecoin 128 GH/s, Dash 25 TH/s, Monero 10 MH/s * BM Pro: Bitcoin 3900 TH/s, Litecoin 400 GH/s, Dash 75 TH/s, Monero 32 MH/s Eine weitere nützliche Eigenschaft der Bitmanu (https://bitmanu.com/)-Miner ist ihr moderater Stromverbrauch. Der Stromverbrauch von BM1, BM2 und BM Pro beträgt 50 W, 850 W bzw. 2200 W, was angesichts der enormen Rechenleistung überraschend ist. Die Kombination dieser beiden Faktoren hat Bitmanu-Miner zu den profitabelsten Mining-Rigs in der Geschichte der Branche gemacht. Noch nie dagewesene monatliche Gewinne * BM1: Bitcoin 1300 USD, Litecoin 1800 USD, Dash 4800 USD, Monero 3600 USD * BM2: Bitcoin 2100 USD, Litecoin 2900 USD, Dash 8500 USD, Monero 6000 USD * BM Pro: Bitcoin 6600 USD, Litecoin 9000 USD, Dash 26.000 USD, Monero 20.000 USD ?Wir wollten nicht nur die profitabelsten Rigs aller Zeiten entwickeln, sondern auch ausgewogene Wettbewerbsbedingungen schaffen, indem wir einfach zu bedienende Produkte anbieten, die jeder nutzen und damit ein ordentliches Einkommen erzielen kann", so David Letoski, CMO von Bitmanu (https://bitmanu.com/). Um mehr über Bitmanu zu erfahren, besuchen Sie bitte https://bitmanu.com/ Über Bitmanu: Bitmanu ist ein Produktionsunternehmen, das von einem Team aus Investoren und renommierten Experten der Kryptobranche gegründet wurde, sich in ihrem Besitz befindet und von ihnen geleitet wird. Das Team setzt sich dafür ein, die Vorteile der neuesten technologischen Innovationen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Unternehmen bietet eine atemberaubende Auswahl an Krypto-Minern, die eine superschnelle Kapitalrendite bieten und von jedem unabhängig von seiner Erfahrung und seinem Wissen eingerichtet und genutzt werden können. °