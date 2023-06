Nach Signa-Verkauf: Sanierungsverfahren für Möbelhändler Kika/Leiner

ST. PÖLTEN (dpa-AFX) - Nach dem Verkauf durch die Signa-Gruppe ist ein Sanierungsverfahren für den österreichischen Möbelhändler Leiner & Kika Möbelhandels GmbH eröffnet worden. Eine Sprecherin des Landgerichtes in St. Pölten bestätigte am Dienstag entsprechende Informationen von Wirtschaftsauskunfteien. Ein Insolvenzverwalter sei eingesetzt worden, sagte sie.

Anfang Juni hatte die Signa-Gruppe des österreichischen Immobilieninvestors René Benko das operative Geschäft des Möbelhändlers an den ehemaligen Kika/Leiner-Manager Hermann Wieser verkauft. Wieser kündigte kurz danach an, 1900 von 3900 Mitarbeitern zu kündigen, 23 der 40 Standorte zu schließen und Insolvenz anzumelden. Die Immobilien der Möbelgruppe verkaufte Signa an die Supernova Gruppe des deutschen Fachmarkt-Unternehmers Frank Albert.

In Deutschland besitzt Signa unter anderem die Handelskette Galeria Karstadt Kaufhof (GKK). Ein Sanierungsplan sieht die Schließung von rund einem Drittel der zuletzt noch 129 Filialen vor./al/DP/ngu