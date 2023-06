OTS: TeamBank AG / Christian Polenz übernimmt Vorstandsvorsitz der TeamBank ...

Christian Polenz übernimmt Vorstandsvorsitz der TeamBank von Frank Mühlbauer (FOTO) Nürnberg (ots) - - Frank Mühlbauer geht zum 31.03.2024 in den Ruhestand - Marion Thielemann wird zum 01.10.2023 in den Vorstand der TeamBank aufrücken Der Aufsichtsrat der TeamBank hat die Nachfolge im Vorstand der TeamBank AG festgelegt. CEO Frank Mühlbauer (60) wird mit Ablauf seines Vertrages Ende März 2024 in den Ruhestand eintreten. Seine Nachfolge tritt zum 01.04.2024 Christian Polenz (53) an. Dr. Cornelius Riese, Aufsichtsratsvorsitzender der TeamBank, sagt: "Frank Mühlbauer hat über viele Jahrzehnte wichtige Beiträge in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, insbesondere in der WL BANK, der DZ HYP und zuletzt in der TeamBank geleistet. Unter seiner Führung hat die TeamBank ihre strategische Ausrichtung vom Ratenkreditexperten zum dauerhaften Liquiditätsbegleiter weiterentwickelt und eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung verzeichnet. Für diese große Leistung sind wir ihm sehr dankbar." Mit Christian Polenz übernimmt ab April 2024 ein erfahrener TeamBank-Manager den Vorstandsvorsitz. Polenz kennt sowohl das Haus als auch die Genossenschaftliche FinanzGruppe seit über 20 Jahren. "Christian Polenz hat in den letzten Jahren in unterschiedlichsten Verantwortungen die strategischen Weiterentwicklungen der TeamBank maßgeblich mitgestaltet. In seiner Persönlichkeit vereinigt er die wesentlichen Voraussetzungen, um die TeamBank im Sinne der genossenschaftlichen Gruppe erfolgreich weiterzuentwickeln", so Riese. Polenz ist seit 2010 Mitglied des Vorstands und seit 2019 stellvertretender Vorsitzender des Vorstands, aktuell in der Position des Chief Customer Officer (CCO). Als Chief Financial Officer (CFO) und Chief Risk Officer (CRO) wird Marion Thielemann (45) zum 01.10.2023 in den TeamBank-Vorstand aufrücken. Thielemann ist seit 2020 im Unternehmen und seit 2022 Generalbevollmächtigte. Reinhold Rehbichler (55) wird als Chief Technical Officer (CTO) dem Vorstand weiterhin angehören. Bildmaterial der Vorstände steht unter https://www.teambank.de/medien/presse/ unter 'Publikationen & Pressebilder' zum Download bereit. Pressekontakt: Marc-Olivier Weber T +49 (0) 911 / 53 90-12 45 F +49 (0) 911 / 53 90-10 38 E mailto:presse@teambank.de TeamBank AG Nürnberg Beuthener Str. 25 90471 Nürnberg Germany http://www.teambank.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/21886/5532278 OTS: TeamBank AG