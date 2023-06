Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zum wachsenden Arsenal an Atomwaffen

STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zum wachsenden Arsenal an Atomwaffen:

"Die Zahlen überraschen wenig. Denn erstens leben wir in einer multipolaren Welt mit China als Spieler mit wachsender Bedeutung. Peking hat den Lagerbestand an Atomwaffensprengköpfen erhöht - und tut es weiter. Zweitens markiert der Krieg in der Ukraine eine Zeitenwende, die auch den Bemühungen um eine atomwaffenfreie Welt lange im Weg stehen wird. Die Ukraine hat nach dem Kalten Krieg ihre Atomwaffen aufgegeben - im Gegenzug für die Zusicherung, Russland werde die territoriale Integrität des Landes respektieren. Es kam anders. Die Vision einer atomwaffenfreien Welt ist nicht tot. Doch sie gleicht einem Patienten im Koma. Eine realistische Außenpolitik muss von einer Welt mit Atomwaffen ausgehen. Die Vision aber kann helfen, den Anstieg zu bremsen."/yyzz/DP/men