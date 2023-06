Putin wirft USA immer tiefere Verwicklung im Ukraine-Krieg vor

MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat eine immer tiefere Verwicklung der USA im Krieg in der Ukraine beklagt. Die US-Aufklärung habe mit einem "strategischen Apparat" dieser Tage den Kurs von vier Drohnen korrigiert, die ein russisches Kriegsschiff angegriffen hätten, sagte Putin am Dienstag bei einem Treffen mit russischen Kriegspropagandisten in Moskau. Die russische Flugabwehr habe die Drohnen abgeschossen. Demnach blieb das Kriegsschiff, dass die russisch-türkische Gaspipeline TurkStream bewachte, unversehrt.

"Die Vereinigten Staaten sind immer mehr nahezu direkt involviert in diesen Konflikt und provozieren eine ernsthafte Krise in der internationalen Sicherheit, weil die Korrektur von Drohnen, die unser Kriegsschiff angreifen, eine ernste Angelegenheit ist", sagte Putin. "Sie (die USA) sollten wissen, dass wir darüber Bescheid wissen und darüber nachdenken, was wir in Zukunft damit tun werden."

Einmal mehr kritisierte Putin auch die Waffenlieferungen der USA an die Ukraine. Der Krieg könne bei einem Ende dieser Lieferungen sofort aufhören, sagte er bei der im Staatsfernsehen übertragenen Fragerunde. Der Westen und die Ukraine fordern hingegen von Putin den Abzug seiner Truppen - zur Beendigung des Krieges gegen die Ukraine.

Putin bezeichnete es erneut als nicht hinnehmbar für Moskau, dass die russischsprachige Bevölkerung im Osten der Ukraine von der Nato einverleibt werden sollte. Der Krieg sei die Antwort Russlands darauf, dass der Westen die "roten Linien" bei Moskaus nationalen Sicherheitsinteressen überschritten habe. Putin will mit seinem Krieg auch den geplanten Nato-Beitritt der Ukraine verhindern.

Der weitere Kriegsverlauf hänge nun davon ab, wie die große Gegenoffensive der Ukraine laufe, sagte Putin. "Wir haben Pläne unterschiedlichen Charakters." Russland werde sich die Lage nach Ende der Offensive ansehen und dann die weiteren Schritte festlegen.

Russlands Ziele der Invasion könnten angepasst werden. Im Grundsatz habe sich aber nichts geändert. Putin sagte, dass der militär-industrielle Komplex der Ukraine fast zerstört sei. Das Land lebe nur noch von westlichen Waffenlieferungen. Zugleich forderte er das Moskauer Verteidigungsministerium auf, die in Aussicht gestellten Abschussprämien für westliche Panzer und anderes Militärgerät wirklich zu zahlen. Für ein abgeschossenes Flugzeug etwa gebe es 300 000 Rubel (rund 3350 Euro) zusätzlich zum Sold./mau/DP/men