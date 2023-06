ROUNDUP: Trump darf nach Anklage nicht mit Zeugen über Fall reden

MIAMI/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump darf wegen der Anklage gegen ihn in der Affäre um Geheimdokumente künftig nicht direkt mit Zeugen über den Fall sprechen. Der Richter wies die Staatsanwaltschaft an, eine Liste potenzieller Zeugen zu erstellen, mit denen Trump nicht über den Fall kommunizieren dürfe, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur aus dem Gericht in Miami berichtete. Auf dieser Liste müsse auch Trumps Assistent Walt Nauta stehen, so das Gericht. Er ist in dem Fall ebenfalls angeklagt. Die Vorwürfe dürfe Trump mit Nauta und den Zeugen auf der Liste nur über einen Anwalt diskutieren. Die Sitzung fand hinter verschlossenen Türen statt./jac/DP/men