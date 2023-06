Scholz greift in Ampel-Streit über Heizungen ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - In der Ampel-Koalition zieht sich der Streit über das Gesetz zum Heizungstausch weiter hin.

SPD, Grüne und FDP konnten sich auch am Dienstag nicht darauf verständigen, den vom Kabinett im April beschlossenen Gesetzentwurf auf die Tagesordnung des Bundestages zu nehmen. Daraufhin schaltete sich am Nachmittag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein. Gemeinsam mit FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner sowie Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) traf sich der Regierungschef im Reichstag mit den Vorsitzenden der Ampel-Fraktionen, wie in der Koalition bestätigt wurde. "Es gilt zu prüfen, was noch geht", hieß es an einer Stelle. Für die Koalition wird die Zeit knapp, das Vorhaben - wie vereinbart - noch vor der Sommerpause im Bundestag zu verabschieden.

Vor allem aus der FDP gibt es Widerstand gegen das Gesetz, das ab 2025 eine Umstellung auf klimafreundliche Heizungen vorantreiben soll. Deren Fraktionschef Christian Dürr sagte: "Es muss ein wirklich gutes Gesetz sein." Das sei wichtiger als ein Zeitplan. "Eigentlich bin ich immer noch sehr zuversichtlich", sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. "Noch ist das Kind nicht auf der Welt", sagte Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge.

Sie ermahnte die Koalitionspartner aber zur Vertragstreue: Alle drei Parteien hätten im Koalitionsausschuss vereinbart, das unter Federführung von Habeck ausgearbeitete Gesetz vor der im Juli beginnenden Sommerpause zu verabschieden. Die Verbindlichkeit der Zusagen, die die Ampel-Partner einander machten, sei Grundlage für das Regierungsbündnis, sagte Dröge.

Vor allem die Grünen dringen darauf, den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor durch klimafreundliche Heizungen wie etwa Wärmepumen zu verringern. Gleichzeitig wollen sie den Umstieg finanziell stark fördern, und zwar "so sozial ausgestaltet, dass jeder auch mitmachen kann", sagte Dröge. Laut dem Entwurf sollen ab 2025 neu eingebaute oder ausgetauschte Heizungen zu mindestens 65 Prozent aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Einer Forsa-Umfrage zufolge befürchten 88 Prozent der Bundesbürger, dass die meisten privaten Eigenheimbesitzer finanziell überfordert würden.

FDP DRINGT AUF ZUSAMMENHANG MIT WÄRMEPLANUNG

FDP-Fraktionschef Dürr pochte zudem auf einen Zusammenhang mit dem geplanten Gesetz, das Kommunen Vorgaben machen soll für eine Wärmeplanung. Die Bundesregierung will die Versorgung mit Fernwärme ausbauen. Sie soll als eine Alternative zu einer Wärmepumpe möglich sein. Allerdings gibt es in den wenigsten Kommunen verbindliche Aussagen, welche Haushalte mit der Fernwärmeoption rechnen können. Das Gesetz zur Wärmeplanung wird derzeit von Bauministerin Klara Geywitz (SPD) vorbereitet.

Die Grünen setzen laut Dröge weiter darauf, dass das Heizungsgesetz rasch im Bundestag behandelt wird. Das Gesetz könne jeden Tag per Geschäftsordnungsantrag bis 18.00 Uhr auf die Tagesordnung des Folgetages gesetzt werden. Habeck sagte am Vormittag: "Wenn man will, kann man zueinander kommen." Der Gesetzentwurf sei bereits lange in der Diskussion: "Es wird nicht besser, wenn man es liegenlässt."

