US-Ausblick: Starker Start nach Inflationszahlen

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 14.909,90 Pkt (Nasdaq)

Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 34.151,70 $ (NYSE)

S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 4.360,05 Pkt (S&P)

Nasdaq 100

Der Nasdaq 100 legte gestern deutlich zu. Er gewann 1,76 %. Dabei kletterte der Index auf ein neues Hoch innerhalb der Rally seit Oktober 2022. Er schloss sogar das Abwärtsgap aus dem April 2022. Der Index ist unverändert stark überkauft. Der eigentlich für den S&P 500 konzipierte Feed & Greed Index von CNN zeigt einen Punktestand von 78 Punkten auf und ist damit am Beginn des oberen Extrembereichs (extreme greed) angekommen. Die Einzelkomponente Put/Call-Ratio hat den tiefsten Stand der letzten 12 Monate erreicht und zeigt damit „extreme Gier“ an.

Allerdings durchbrach der Nasdaq 100 gestern den Widerstandsbereich um 14.660 Punkte und lieferte damit ein Fortsetzungssignal für die Rally der letzten Monate. Der nächste große Widerstandsbereich liegt weiterhin bei 15.196 Punkten. Dieser kann kurzfristig noch angelaufen werden. Aber die Gefahr einer spürbaren Konsolidierung nimmt von Tag zu Tag, von Anstieg zu Anstieg weiter zu. Diese Rally vor allem seit März 2023 kann nicht mehr lange durchgehalten werden. Aber ein Verkaufssignal, das auf den Start einer Konsolidierung hindeutet oder ein eindeutiges Übertreibungssignal auf der Oberseite liegt bisher nicht vor.

Ein erstes Verkaufssignal ergäbe sich wohl frühestens mit einem Rückfall unter 14.660 Punkte. Dann müsste mit Abgaben gen 14-502 und wohl auch 14.283 Punkte gerechnet werden.

Nasdaq-100

Dow Jones

Der Dow Jones zog gestern ebenfalls an, aber deutlich weniger als der Nasdaq 100. Der Index bewegte sich zuletzt in einem kleinen bärischen Keil nach oben, brach aus diesem aber gestern im später Handel nach oben aus. Heute Morgen wird der Index knapp über dem gestrigen Tageshoch getaxt. Damit deutet sich kurzfristig eine kleine Trendbeschleunigung an.

Der Dow Jones könnte in den nächsten Handelsstunden noch einmal durchziehen und bis 34.257 oder sogar in Richtung 34.342 Punkte ansteigen. Auf Sicht von wenigen Tagen ist sogar ein Anstieg bis 34.712 Punkte und damit an das Hoch der Seitwärtsbewegung der letzten Monate möglich.

Sollte der Index allerdings unter 34.025 Punkte und damit unter das Tief aus der letzten Handelsstunde von gestern abfallen, ergäbe sich ein kleines Verkaufssignal. Dieses Signal würde auf eine Absage der kurzfristigen Trendbeschleunigung und einen erneuten Rücksetzer gen 33.805 Punkte hindeuten.

Dow Jones_kurzfristig

S&P 500

Der S&P 500 zog gestern ebenfalls weiter an und brach über den Widerstand bei 4.325 Punkte aus. Damit kletterte der Index auf ein neues Hoch in der Rally seit Oktober 2022. Heute Morgen wird der Index über dem gestrigen Tageshoch getaxt.

Die Rally im S&P 500 ist intakt und wurde gestern erneut bestätigt. Die nächste größere Hürde ist eine obere Trendbegrenzung bei aktuell ca. 4.400 Punkte. Diese Hürde kann kurzfristig noch angelaufen werden. Anschließend muss aber mit einer mehrtägigen Konsolidierung gerechnet werden.

Ein Rückfall unter 4.291 Punkte würde auf den Start einer Konsolidierung in Richtung 4.260 oder sogar 4.232 Punkte hindeuten.

S&P 500 - Index

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)