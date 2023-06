US-Inflation sinkt spürbar - Wall Street feiert Aussicht auf Zinspause

- von Lucia Mutikani und Susan Heavey

Washington/Berlin (Reuters) - Die US-Inflation verliert an Kraft und bietet der Notenbank Fed Spielraum für eine Verschnaufpause nach den rasanten Zinserhöhungen.

Die Verbraucherpreise stiegen im Mai um 4,0 nach 4,9 Prozent im April, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Es ist die niedrigste Teuerungsrate seit mehr als zwei Jahren. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 4,1 Prozent gerechnet. Experten erwarten, dass die Federal Reserve im Kampf gegen die hohe Inflation am Mittwoch erstmals seit Anfang 2022 die Füße stillhalten wird.

Die US-Notenbank dürfte den Rückgang der Teuerungsrate nach zehn geldpolitischen Straffungsschritten in Folge als Etappensieg verbuchen, auch wenn das Inflationsziel von 2,0 Prozent noch nicht erreicht ist. "Das Inflationsthema verliert an Brisanz", meint Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. US-Präsident Joe Biden sprach von "guten Nachrichten für hart arbeitende Familien". Doch bleibe noch mehr zu tun, um die hohen Lebenshaltungskosten weiter zu senken, teilte das Weiße Haus weiter mit.

Mit Erleichterung reagierten Wall Street-Anleger auf den Rückgang der Teuerung, die eine Zinspause wahrscheinlich macht. Dies verhalf den Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 zur Eröffnung zu Kursgewinnen von bis zu ein Prozent. Dabei markierten die beiden Letzteren mit 13.594,40 beziehungsweise 4373,41 Punkten jeweils den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr.

Auch in Europa deckten sich Anleger mit Aktien ein. Dax und EuroStoxx50 bauten ihre Gewinne leicht aus. Der Euro und die "Anti-Inflationswährung" Gold waren ebenfalls gefragt.

Kopfzerbrechen bereitet den US-Währungshütern trotz der nachlassenden Teuerung aber wohl die weiterhin hohe Kernrate, in der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel außen vor bleiben. Diese Kennziffer für die sogenannte unterliegende Inflation sank nur leicht auf 5,3 von 5,5 Prozent. Bankenökonom Gitzel sieht die Inflation auch weiterhin auf dem Rückmarsch: "Die Teuerungsraten werden in den kommenden Monaten weiter deutlich fallen. Bereits im Juni dürfte die Inflationsrate nahe der Drei-Prozent-Marke liegen", sagte der Experte voraus. Auch die Kerninflationsrate werde ihren fallenden Trend beibehalten - vor allem dann, wenn in den kommenden Monaten die Mieten weniger deutlich ansteigen sollten.

WAS KOMMT NACH EINER PAUSE?

Die Kernrate gilt als guter Indikator für die grundlegenden Inflationstrends und wird deshalb von den Währungshütern genau analysiert. Sie erwägen zwar, die aktuelle Zinsspanne von 5,00 bis 5,25 Prozent am Mittwoch beizubehalten. Eine Pause sollte jedoch nicht als Signal interpretiert werden, dass der Zinsgipfel bereits erreicht sei, betonte jüngst Fed-Direktor Philip Jefferson. Somit könnte die Ära der Zinserhöhungen trotz der abflauenden Inflation noch nicht am Ende sein und womöglich ein Schritt nach oben im Juli folgen. Für die Commerzbank-Ökonomen Bernd Weidensteiner und Christoph Balz hängt mit Blick auf den weiteren Zinskurs vieles davon ab, dass sich die hartnäckig hohe unterliegende Inflation ebenfalls ermäßigt: "Und hierfür liefern die heutigen Zahlen noch keinen Beleg", so das Fazit der Experten.

