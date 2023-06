US-Medien: Trump darf nach Anklage nicht mit Zeugen über Fall reden

MIAMI/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump darf Medienberichten zufolge wegen der Anklage gegen ihn in der Affäre um Geheimdokumente künftig nicht direkt mit Zeugen über den Fall sprechen. Das habe der Richter bei einem Gerichtstermin am Dienstag in Miami entschieden, berichteten unter anderem der Sender CNN und die "New York Times". Dazu zählt demnach auch Trumps Assistent Walt Nauta, der in dem Fall ebenfalls angeklagt ist. Der Richter habe gesagt, er habe Verständnis dafür, dass die beiden Männer täglich miteinander sprechen müssten, aber alles, was den Fall betreffe, müsse über ihre Anwälte laufen. Die Sitzung fand hinter verschlossenen Türen statt./jac/DP/men