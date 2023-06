Aktien New York: Verhaltener Handelsauftakt vor US-Leitzinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt freundlichen US-Aktienmärkte sind am Mittwoch recht verhalten in den Handel gestartet. Trotz erneut erfreulicher Inflationsdaten hielten sich die Anleger am Tag des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed erst einmal zurück.

Rund eine halbe Stunde nach dem Börsenstart sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,33 Prozent auf 34 099,64 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann indes 0,17 Prozent auf 4376,22 Punkte, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,15 Prozent auf 14 922,77 Punkte zulegte. Während der Dow tags zuvor auf ein Hoch seit rund vier Monaten geklettert war, hatten sich die beiden anderen Indizes weiter auf dem höchsten Niveau seit April 2022 behauptet./gl/men