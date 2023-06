CANCOM - Aktie schrammt haarscharf am nächsten Einbruch vorbei

CANCOM SE - WKN: 541910 - ISIN: DE0005419105 - Kurs: 28,000 € (XETRA)

Kurz vor dem Erreichen des Kursziels bei 35,18 EUR (blaue Projektion im Chart) stoppte die Erholung der Cancom-Aktie Anfang März. In der Folge ging der Kurs in eine bislang dreiteilige Korrektur über, die zunächst an den Support bei 28,92 EUR führte.

Nach der Verteidigung der Marke sah es ab April kurz nach einer Fortsetzung des Aufwärtstrends aus. Allerdings scheiterten die Bullen an der Hürde bei 32,98 EUR. Anfang Mai wurde der Wert nach den Quartalszahlen auf die Bretter geschickt und brach an die Supportzone um 26,98 EUR ein. Nach einem kurzen Aufbäumen fiel der Wert wie in stock3 Trademate erwartet erneut an diese Zone zurück und startete abermals eine Erholung.

CANCOM - Trendwendechance sollte ergriffen werden

Damit besteht jetzt die Chance, dass seit dem März-Hoch bei 35,10 EUR eine rautenförmige ABC-Abwärtsbewegung beendet wurde und mit dem Tief bei 26,78 EUR eine Erholungsphase begonnen hat.

Um diese fortzusetzen, darf einerseits das Abwärtskursziel bei 26,78 EUR nicht mehr unterschritten werden. Zum anderen muss der Widerstandsbereich um 28,92 EUR nach oben aufgehebelt werden. In der Folge könnte die Aktie von Cancom rasch in Richtung 30,00 und 31,20 EUR steigen. Eine übergeordnete Trendwende wäre aktuell aber erst oberhalb von 32,00 EUR gelungen.

Sollten die Bullen dagegen an der nahen Hürde bei 28,92 EUR scheitern und das letzte Tief unterschritten werden, dürfte der Abverkauf in Richtung 25,00 EUR und 23,04 EUR fortgesetzt werden.

CANCOM Chartanalyse (Tageschart)

