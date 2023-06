DAX® - Schlüsselgröße 16.300 Punkte!

Gestern sprang der DAX® zunächst bis auf 16.223 Punkte, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. Doch ein starker Schlussspurt ließ das Aktienbarometer im Vergleich zum Eröffnungskurs sogar mit einem Plus aus dem Handel gehen. Als unterstützende Faktoren sind weiter die beiden jüngsten Aufwärtskurslücken (15.999 zu 16.022 Punkte bzw. 15.863 zu 15.910 Punkte) zu nennen. Allerdings müssen die deutschen Standardwerte weiter durch die Widerstandszone bei 16.300 Punkten. Sowohl im November 2021 (16.290 Punkten) als auch im Januar 2022 (16.285 Punkte) sowie nach dem jüngsten Rekordlevel (16.332 Punkte) haben sich die deutschen Standardwerte hier die Zähne ausgebissen. Entsprechend markiert der dreifache Deckel einen ganz wichtigen Taktgeber. Auf der Unterseite definieren indes die eingangs angeführten Kurslücken die ersten nennenswerten Unterstützungen. Von strategischer Bedeutung ist indes die Haltezone zwischen 15.700 und 15.600 Punkten – in den letzten Wochen hat der DAX® hier in schöner Regelmäßigkeit wichtige Tiefs ausgeprägt. Im Wochenbereich schlägt sich dieses Verhaltensmuster in einer ganzen Batterie von Wochenkerzen mit markanten Lunten nieder, wodurch die Relevanz des beschriebenen Rückzugsbereichs zementiert wird.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

