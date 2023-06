Deutsche Anleihen bewegen sich am Mittag kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch bis zum Mittag im Kurs nur wenig bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag mit 133,32 Punkten in etwa auf Vortagsniveau. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,45 Prozent und damit nur etwas höher als am Vortag.

Der Vormittag verlief in ruhigen Bahnen. Produktionsdaten aus der Eurozone fielen zwar solide aus, spielten am Rentenmarkt aber keine entscheidende Rolle. Ähnliches gilt für Wachstumsdaten aus Großbritannien und Preisdaten aus dem deutschen Großhandel. Letztere bestätigten den zuletzt abnehmenden Preisauftrieb.

Im Tagesverlauf blicken die Anleger zunehmend nach Washington. Dort gibt am Abend die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt. Experten erwarten überwiegend, dass die Währungshüter ihren scharfen Straffungskurs der vergangenen 15 Monate nicht fortsetzen. Für eine Zinspause sprechen etwa die tendenziell rückläufige Inflation und die schwächelnde Konjunktur.

Fraglich ist, ob die Zinsanhebungen damit vorerst beendet wären - oder vielleicht schon bald wieder aufgenommen werden. Fachleute sind sich hier nicht ganz einig. Fed-Chef Jerome Powell dürfte nach der Zinssitzung mit entsprechenden Fragen konfrontiert werden./bgf/la/jha/