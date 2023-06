dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 14.06.2023 - 17.00 Uhr

USA: Anstieg der Erzeugerpreise schwächt sich erneut ab

WASHINGTON - In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im Mai erneut abgeschwächt. Die Erzeugerpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 1,1 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Ökonomen hatten eine etwas höhere Rate von 1,5 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte sie noch 2,3 Prozent betragen. Im März 2022 waren die Erzeugerpreise noch um 11,7 Prozent gestiegen. Seither hat sich der Preisauftrieb tendenziell abgeschwächt.

GESAMT-ROUNDUP: Geteiltes Echo auf Heizungsgesetz - Sorgen um Mieten und Klima

BERLIN - Die Einigung der Ampel-Koalition auf Grundzüge eines künftigen Heizungsgesetzes ist auf Lob der Energiewirtschaft und Eigentümervertretern, aber Kritik von Umwelt- und Mieterschützern gestoßen. Der Mieterbund fürchtet, dass die Wohnungsmieten als Folge moderner Heizanlagen zusätzlich steigen. Umweltverbände sehen im Kompromiss einen Rückschritt für den Klimaschutz und warnen vor versteckten Kosten, wenn Eigentümer nun noch Gasheizungen einbauen.

Bauindustrie-Präsident: Aufpassen, dass Branche nicht abgehängt wird

BERLIN - Der Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie hat die stockende Digitalisierung der Verwaltung scharf kritisiert. Dass Deutschland bei der Digitalisierung von Bauanträgen hinterherhinke, sei ein "Armutszeugnis", sagte Peter Hübner am Mittwoch auf dem Tag der Bauindustrie in Berlin. Auch in puncto Bürokratie äußerte Hübner Kritik. "Wir sollten endlich davon wegkommen, bei komplexen Projekten Fachlosvergaben auszuschreiben. Das ist von vorgestern", sagte er. Bei Fachlosvergaben können Ausschreiben aus mehreren Teilen bestehen, die unabhängig voneinander vergeben werden können.

Lindner: Sondervermögen für Bundeswehr nur erster Schritt

BERLIN - Für die Sicherheit Deutschlands hält Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verstärkte Anstrengungen über das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr hinaus für nötig. "Das Sonderprogramm für die Bundeswehr in der Wehrverfassung des Grundgesetzes ist der erste Schritt, dem viele weitere folgen werden", sagte Lindner am Mittwoch bei der Vorstellung der Nationalen Sicherheitsstrategie.

Kabinett bringt Umbau der Lkw-Maut auf den Weg

BERLIN - Die Lkw-Maut auf Bundesstraßen und Autobahnen soll den Schadstoffausstoß stärker berücksichtigen und im nächsten Jahr auf kleinere Lastwagen ausgeweitet werden. Das sieht ein Gesetzentwurf von Verkehrsminister Volker Wissing vor, den das Bundeskabinett am Mittwoch auf den Weg gebracht hat. Der FDP-Politiker betonte, dass bis 2027 erwartete zusätzliche Mauteinnahmen von rund 30 Milliarden Euro nach einem Beschluss der Koalitionsspitzen ganz überwiegend in die Schiene investiert werden sollen. "Davon profitiert auch die Straße, die bei einer Verlagerung von Verkehren entlastet wird."

1,8 Millionen Kinder auf staatliche Unterstützung angewiesen

BERLIN - Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, lag Ende vergangenen Jahres bei rund 1,8 Millionen. Das geht aus einer Antwort des Bundessozialministeriums auf eine AfD-Anfrage hervor. Die "Welt" hatte zuerst darüber berichtet. Nach einem Rückgang um etwa 88 000 im Vorjahr gab es der Antwort zufolge nun einen Anstieg um etwa 192 000.

Scholz betont: Keine Entkopplung von China

BERLIN - Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Kurs der Ampel-Regierung betont, sich nicht von China abzukoppeln, aber die Risiken einer starken Abhängigkeit etwa von Rohstoffen zu reduzieren. "Wir wollen kein Decoupling, wir wollen ein Derisking", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch bei der Vorstellung der ersten Nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung für Deutschland in Berlin. Dies sei mittlerweile Sprachgebrauch in der Europäischen Union und bei anderen Partnern geworden.

IEA: Höhepunkt der globalen Ölnachfrage vor 2030 in Sicht

PARIS - Die weltweite Nachfrage nach Öl wird einer Analyse der Internationalen Energieagentur IEA zufolge bis 2028 deutlich langsamer ansteigen als zuletzt. Der Flugsektor und die petrochemische Industrie würden zwar dazu beitragen, dass der Bedarf zwischen 2022 und 2028 um sechs Prozent bis auf 105,7 Millionen Barrel Öl am Tag anwachse, hieß es im mittelfristigen Ölmarktbericht der IEA vom Mittwoch. Doch auf das Jahr gesehen werde die Nachfrage nach dem Rohstoff 2028 weniger stark ansteigen. "Die Umstellung auf eine saubere Energiewirtschaft nimmt Fahrt auf und ein Höhepunkt der weltweiten Ölnachfrage vor dem Ende dieses Jahrzehnts ist in Sicht", sagte IEA-Direktor Fatih Birol.

Eurozone: Industrieproduktion im April gestiegen

LUXEMBURG - Die Produktion in den Industrieunternehmen der Eurozone hat im April nach dem deutlichen Dämpfer im Vormonat wieder angezogen. Im Monatsvergleich stieg die Gesamtherstellung um 1,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen etwas geringeren Anstieg um 0,9 Prozent erwartet.

Britische Wirtschaft startet solide ins zweite Quartal

LONDON - Die britische Wirtschaft ist solide ins zweite Quartal gestartet. Im April wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Die Entwicklung entsprach den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Zuwachs folgt auf einen BIP-Rückgang um 0,3 Prozent im März.

Deutschland: Großhandelspreise geben deutlich nach

WIESBADEN - In Deutschland sind die Preise auf Großhandelsebene im Mai deutlich gesunken. Gegenüber dem Vorjahresmonat gingen die Großhandelspreise um 2,6 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Es ist der stärkste Rückgang seit fast drei Jahren. Im vergangenen Jahr waren die Preise dagegen zeitweise um mehr als zwanzig Prozent gestiegen, vor allem wegen Krieges Russlands gegen die Ukraine.

