EQS-Adhoc: ​​​​​​​HÖRMANN Industries beschließt Emission der vierten Unternehmensanleihe

14.06.2023 / 15:09 CET/CEST

Kirchseeon, 14. Juni 2023 – Die Geschäftsführung der HÖRMANN Industries GmbH hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 50 Mio. € zu begeben. Die neue Anleihe 2023/2028 (ISIN: NO0012938325, WKN: A351U9) soll bei einer Laufzeit von fünf Jahren einen Zinssatz von 6,5 % bis 7,5 % p.a. haben. Der finale Kupon wird nach Beendigung der Angebotsfrist per Preisfestsetzungsmitteilung bekanntgegeben. Das öffentliche Angebot der Anleihe wird in Luxemburg und Deutschland stattfinden und ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/2024 (ISIN: NO0010851728, WKN: A2TSCH) umfassen. Das freiwillige Umtauschangebot soll am 16. Juni 2023 starten und bis zum 28. Juni 2023, 18:00 Uhr MEZ laufen. Im Rahmen des öffentlichen Angebots ist die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse vom 21. Juni 2023 bis voraussichtlich 30. Juni 2023, 12:00 Uhr MEZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) geplant. Das öffentliche Angebot erfolgt auf Basis eines Wertpapierprospekts, dessen Billigung durch die luxemburgische Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zeitnah erwartet wird. Der Wertpapierprospekt wird nach der Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoermann-gruppe.com/de/investor-relations verfügbar sein. Die neue Anleihe 2023/2028 wird darüber hinaus im Wege einer Privatplatzierung in Deutschland, Luxemburg und in bestimmten weiteren Ländern angeboten. Die Gesellschaft plant, den Emissionserlös aus der neuen Anleihe 2023/2028 primär zur vorzeitigen Rückzahlung der bestehende Anleihe 2019/2024 einzusetzen. Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo vorgesehen. DISCLAIMER Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Hörmann Industries GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Schuldverschreibungen der Hörmann Industries GmbH muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen, der von der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert und auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoermann-gruppe.com/de/investor-relations veröffentlicht wird. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

