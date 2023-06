EQS-News: Deutsche Teilkauf GmbH: Deutsche Teilkauf GmbH entwickelt Teilverkauf weiter und übernimmt Sanierungskosten

Emittent / Herausgeber: Deutsche Teilkauf GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/ESG

Deutsche Teilkauf GmbH: Deutsche Teilkauf GmbH entwickelt Teilverkauf weiter und übernimmt Sanierungskosten



14.06.2023 / 15:35 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Deutsche Teilkauf GmbH entwickelt Teilverkauf weiter und übernimmt Sanierungskosten Beteiligung an Investitionen in energieeffizientes Wohnen sowie Dach und Fach

Kostenbeteiligung über die gesamte Laufzeit der Partnerschaft

Erster Teilverkaufsanbieter mit umfassender Kostenbeteiligung an Sanierungen und Investitionen von Immobilien im Rahmen des Miteigentums Köln, 14. Juni 2023 – Das Kölner PropTech-Unternehmen Deutsche Teilkauf GmbH wird sich in Zukunft als erster Immobilien-Teilverkaufsanbieter über die gesamte Laufzeit der Partnerschaft finanziell an größeren Sanierungsarbeiten und Investitionen in den Bereichen Energieeffizienz sowie Dach und Fach mindestens zum Miteigentumsanteil beteiligen. Das Unternehmen übernimmt einen prozentualen Anteil der Kosten in Höhe der eigenen Miteigentumsanteile. Die Höhe dieser Sanierungsaufwendungen ist nicht begrenzt. „Wir nehmen unseren Auftrag ernst und wollen unseren Kunden das bestmögliche Produkt am Markt bieten. Wir sind der einzige Anbieter, der eine Stiftung für in Not geratene Teilverkäufer gegründet hat; wir waren die ersten, die einen Bonus für Teilverkäufer bei Wertsteigerungen der Immobilie eingeführt haben, wir waren die ersten mit einem Verhaltenskodex und einer Festschreibung des Nutzungsentgelts und jetzt sind wir die ersten, die sich an großen Sanierungsprojekten beteiligen. Mit der Beteiligung an den Sanierungskosten zeigen wir, dass wir unsere Kunden nicht allein lassen und ihnen gleichzeitig die höchstmögliche Selbstbestimmung garantieren“, erklärt Sabine Nass, CEO der Deutschen Teilkauf. „Unsere Kunden behalten die Entscheidungshoheit – wir zwingen niemanden, solange der Gesetzgeber nichts Gegenteiliges vorgibt. Wenn ein Kunde allerdings sanieren möchte, dann helfen wir und unterstützen ihn bei notwendigen energetischen Sanierungsmaßnahmen. Dabei bleiben die durch unsere Beteiligung gesparten Energiekosten zu 100 Prozent beim Kunden. Wir verzichten auch auf das branchenübliche Durchführungsentgelt. Damit bieten wir unseren Kunden ein extrem vorteilhaftes Teilverkaufsprodukt.“ Durch das Nießbrauchrecht sind Kunden, die über den Immobilien-Teilverkauf einen Anteil ihrer Immobilie verkaufen, weiterhin wirtschaftliche Eigentümer der Immobilie. Alle Entscheidungen über Sanierung bis hin zur Vermietung liegen weiterhin beim Teilverkäufer – also beim Eigentümer. Die Deutsche Teilkauf steht ihren Kunden jederzeit mit Rat und Tat beratend zur Seite und hilft auf Wunsch der Eigentümer auch aktiv bei der Suche nach den geeigneten Sanierungspartnern. „Viele Eigentümer sind mit einer Sanierung nicht nur finanziell, sondern auch organisatorisch überfordert. Es gibt zahllose Anbieter und Förderungen, wenn man sich da nicht auskennt, dann kann schnell etwas schief gehen“, ergänzt Marian Kirchhoff, Geschäftsführer der Deutschen Teilkauf. „Wir stehen unseren Kunden beratend bei allen Sanierungsanliegen zur Seite und bauen ein Netzwerk auf, um unseren Kunden den bestmöglichen Zugang zu Dienstleistern und Handwerkern zu bieten. Wir sind der Partner für alle Anliegen rund ums Eigenheim. “ „Ein großer Teil der Emissionen im Gebäudesektor entfallen auf den Einfamilienhausbereich. Allein für das Heizen werden über 64,4 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Indem wir Eigentümern dabei helfen, Sanierungen finanziell zu stemmen, haben wir einen riesigen Hebel im Kampf gegen die Klimakrise geschaffen und tragen so dazu bei, die Immobilienlandschaft grüner zu machen“, sagt Nass. „Allein über eine Sanierung von den Effizienzklassen E auf D lassen sich zwischen 20 und 30 Prozent der Emissionen einsparen. Ohne privates Kapital wird dieses Potenzial nicht gehoben. Das ist auch wichtig für den künftigen Werterhalt der Immobilien.“ Mit dem Immobilien-Teilverkauf können Kunden bis zu 50 Prozent ihrer Immobilie an die Deutsche Teilkauf veräußern. Im Gegenzug erhalten sie eine Auszahlungssumme von mindestens 100.000 Euro und ein lebenslanges Nießbrauchrecht. Über die Deutsche Teilkauf GmbH Die 2020 gegründete Deutsche Teilkauf GmbH ermöglicht es Immobilieneigentümern, einen Teil ihres Immobilienvermögens in Geld umzuwandeln, um insbesondere im Ruhestand finanzielle Freiheit zu genießen. Dabei können die Eigentümer weiterhin in ihrem Zuhause wohnen und profitieren von der Immobilie als wertbeständige Geldanlage. Ein Durchführungsentgelt bei einem späteren Gesamtverkauf der Immobilie wird seitens der Deutschen Teilkauf GmbH nicht erhoben. Das TÜV- und Dekra-zertifizierte Unternehmen wurde im April 2022 mit dem „REAL PropTech Germany Award“ in der Kategorie „Finanzieren, Bewerten & Investieren“ ausgezeichnet. Vertreten wird das Unternehmen durch die Geschäftsführer Marian Kirchhoff und Sabine Möller (geb. Nass). Weitere Informationen: www.deutsche-teilkauf.de Pressekontakt Jasper Radü

PB3C GmbH

Tel.: +49 40 5409084-21

radue@pb3c.com

