EQS-News: Energiespeicheranbieter INTILION: Großspeicher scalecube von der Munich Re Group auditiert und rückversichert

Energiespeicheranbieter INTILION: Großspeicher scalecube von der Munich Re Group auditiert und rückversichert



Energiespeicheranbieter INTILION: Großspeicher scalecube von der Munich Re Group auditiert und rückversichert

10-jährge Garantie auf die Performance des Großspeichers INTILION | scalecube

Gewährleistung für den Energiespeicher INTILION | scalecube über 5 Jahre

Gewährleistung für den Energiespeicher INTILION | scalecube über 5 Jahre Paderborn/München, 14. Juni 2023. Heute hat der Energiespeicheranbieter INTILION eine langfristige Zusammenarbeit mit der Munich Re Group („Munich Re“), der nach Prämieneinnahmen weltweit größte Rückversicherer, abgeschlossen. Das von der Munich Re angebotene Versicherungsprodukt stellt INTILION gegen Ansprüche von Kunden, die sich aus der Gewährleistungs- und Performancegarantie ergeben, frei. Diese Zusagen sind das Ergebnis eines umfangreichen Auditierungsprozesses des INTILION I scalecube seitens der Munich Re.



Dr. André Haubrock, CEO der INTILION AG sagt: „Wenn es noch ein Siegel für die Qualität und Langlebigkeit unseres Produktes bedurft hätte, so wurde er nun nach einem rigurosem Prüfprozess durch die Munich Re erbracht. Wir sind stolz darauf, dass der angesehene Rückversicherer sich bereit erklärt hat eine Versicherungslösung, welche die von INTILION gegenüber ihren Kunden angebotenene Fünf-Jahres Gewährleistungs- und Zehn-Jahres Performancegarantie abdeckt, anzubieten. Diese Langfristigkeit gibt unseren Kunden die nötige Sicherheit und Planbarkeit beim Einsatz unserer Großspeicherlösungen bis zu 100 MWh.“



Der Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen INTILION und Munich Re wurde heute bei einer Zeremonie im Rahmen der Fachmessen „The Smarter E“ / „Intersolar“ in München von Dr. André Haubrock als CEO der INTILION und von Dr. Sebastian Scholz, Product Lead Energy Storage im Namen der Munich Re Group, vereinbart.



Die Munich Re Group ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherungs-, Erstversicherungs- und versicherungsbezogenen Risikolösungen, der sich der Förderung von nachhaltigem Wachstum und Innovation im Bereich der erneuerbaren Energien verschrieben hat. Die Versicherung für Intilion wird von einem Erstversicherer der Munich Re Group gezeichnet, einem internationalen Versicherungsunternehmen mit S&P AA-Rating.



Telefon: Die INTILION AG ist eine Anbieterin innovativer, modularer und skalierbarer Energiespeicherlösungen. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio eignet sich insbesondere für den Einsatz in systemrelevanten und kritischen Infrastrukturen wie Gewerbe, Industrie und Stromnetz. Die Lithium-Ionen-Energiespeichersysteme von INTILION haben eine Speicherkapazität von 70 kWh bis 100 MWh. Mit ihrem Angebot an Lösungen und Dienstleistungen ist die INTILION AG Vorreiterin auf dem Weg zu einer kohlenstofffreien, flexiblen und digitalen Energiebranche und ermöglicht den Übergang zu klimaneutraler, erneuerbarer und sauberer Energie. Zu den Kunden des Unternehmens zählen lokale, regionale und internationale Energieversorger, Versorgungsunternehmen sowie Systemanbieter und Engineering-Procurement-Construction(EPC)-Auftragnehmer in Europa. Die INTILION AG hat ihren Hauptsitz in Paderborn und gehört zur inhabergeführten HOPPECKE-Unternehmensgruppe, die sich durch mehr als 95 Jahre Know-how und technische Exzellenz im Bereich Batterien auszeichnet.Weitere Informationen finden Sie unter https://intilion.com Die Munich Re Group ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherungs-, Erstversicherungs- und versicherungsbezogenen Risikolösungen, der sich der Förderung von nachhaltigem Wachstum und Innovation im Bereich der erneuerbaren Energien verschrieben hat. Die Versicherung für Intilion wird von einem Erstversicherer der Munich Re Group gezeichnet, einem internationalen Versicherungsunternehmen mit S&P AA-Rating.Weitere Informationen finden Sie unter www.Munichre.com oder Electrical Energy Storage Systems Insurance | Munich Re Monika ColléeE-Mail: Monika.Collee@intilion.com Telefon: +49 (0) 5251 693 326 2

