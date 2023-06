TESLA - Aktie rockt ans Rallyziel!

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 258,710 $ (Nasdaq)

Im Artikel Elektromobilitäts-Aktien in Bewegung! wurde im Mai die technische Situation einiger Aktien aus dem Sektor Elektromobilität beleuchtet. Das charttechnische Highlight schon damals: Tesla. Und die Aktie blieb ihrer Rolle als Outperformer treu. Die Kernaussage zu Tesla lautete: "Hier bieten die beiden EMA gute Trigger: Der EMA50 und die 178 USD-Marke bilden innerhalb der Flagge die entscheidende Hürde, der EMA200 sowie die Flaggenoberkante dann den übergeordneten Trigger. Das Überwinden dieser beiden Durchschnittslinien würde prozyklische Aktionen interessant machen." Wer diese prozyklischen Aktionen als Trades umgesetzt hat, sitzt jetzt auf dicken Buchgewinnen. In einem Strich zieht die Aktie bis an die eingezeichneten Rallyziele hinauf.

Anbei der Vergleichschart aus der Analyse vom 11. Mai:

Auf Basis dieser Analyse wurde im "Active Trading" Depot unseres Service stock3 Trademate bereits am 16. Mai ein spekulativer Long-Trade eingegangen. Es wurde ein kleiner Teil dieser gewaltigen Rally mitgegangen. Der Trade bescherte dem Musterdepot einen Gewinn von 872 EUR. Anbei die Depotaufstellung zu dem Trade:

Wie geht es weiter?

Die Aktie befindet sich im beschleunigten Rallymodus. Dieser könnte auch problemlos noch weiter in diesem Tempo fortgesetzt werden. Das große Ziel der laufenden Aufwärtswelle liegt grob zwischen 290 - 315 USD. Dort liegt auch eine flache Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch. Zwischenkorrekturen unterhalb davon werden anschließend möglich.

Vor Erreichen dieses Ziels könnte es aber durchaus auch noch zu kleineren Korrekturen kommen, die idealerweise auf hohem Niveau oberhalb von 235 - 240 oder 215 - 218 USD ablaufen sollte. Diese Preisbereiche sowie darunter die beiden EMAs könnten antizyklische Einstiegspunkte darstellen.

Fazit: Die Aktie strotzt nur so vor Stärke und bleibt das Highlight im Sektor Elektromobilität. Korrekturen werden nach dem steilen Anstieg in Kürze möglich, könnten aber auch nur auf hohem Niveau über die Zeit abgespult werden.

Kurzfristige Trader können ab jetzt und an der genannten Zielzone bei 290 - 315 USD zumindest über Teilgewinnmitnahmen nachdenken. Das Allzeithoch bei 414,50 USD bleibt neben dem Preisbereich bei 290 - 315 USD das zweite Idealziel für das Jahr 2023.

Tesla Inc.

Tägliche Tradinganregungen, direkter Austausch mit unseren Börsen-Experten, Musterdepots, Livetrading und alle Analysen und Setups aus stock3Plus inclusive:

Jetzt das Powerpaket stock3 Trademate abonnieren!

Auch interessant:

CANCOM - Aktie schrammt haarscharf am nächsten Einbruch vorbei

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)