US-Anleihen legen vor Fed-Zinsentscheid zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,33 Prozent auf 113,03 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries fiel im Gegenzug auf 3,78 Prozent.

Preisdaten von der Herstellerebene bestätigten das Bild eines schwächeren Preisauftriebs. Die Erzeugerpreise stiegen im Mai auf Jahressicht um 1,1 Prozent, nach 2,3 Prozent im Vormonat. Auch die weniger schwankungsanfällige Kernrate ging zurück. Für die Federal Reserve bedeutet die Entwicklung etwas weniger Sorge wegen der hohen Inflation.

Am Abend wird die Fed ihre geldpolitischen Beschlüsse mitteilen. Nach kräftigen Anhebungen in den vergangenen 15 Monaten um insgesamt fünf Prozentpunkte wird mit einer Zinspause gerechnet. Wie lange die Pause dauern könnte oder ob stattdessen der Zinsgipfel bereits erreicht ist, dürfte ein großes Thema auf der anschließenden Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell sein. Fachleute sind sich in dieser Frage nicht einig./bgf/jsl/jha/