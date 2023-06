US-Ausblick - Kennen die Indizes vor der FED kein Halten?

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 14.900,85 Pkt (Nasdaq)

Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 34.212,12 $ (NYSE)

S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 4.369,01 Pkt (S&P)

Nasdaq 100

Der Nasdaq 100 startete gestern nach den US-Inflationsdaten stark in den Tag, gab dann zunächst die Gewinne wieder ab, legte im Ergebnis aber 0,79 % zu. Im Ergebnis lief der Index gestern auf hohem Niveau oberhalb des inzwischen geschlossenen Gaps aus dem April 2022 seitwärts und bildete ein kleines Verkaufssignal in Form eines Hanging Man aus. Dieses Signal gilt als schwach und braucht Bestätigung.

Eine solche Bestätigung gäbe es frühestens mit einem Stundenschlusskurs unter dem gestrigen Tagestief bei 14.770 Punkten, eher aber erst mit einem Rückfall unter 14.660 Punkte. In diesem Fall müsste man mit einer mehrtägigen Konsolidierung in Richtung 14.263 Punkte oder sogar 13.665 Punkte gerechnet werden. Solange diese Bestätigung aber fehlt, ist von einer weiteren Aufwärtsbewegung auszugehen. Der nächste Zielbereich liegt bei 15.196-15.265 Punkte.

Nasdaq-100-Chartanalyse

Dow Jones

Der Dow Jones eröffnete gestern mit einem Aufwärtsgap und drang anschließend in die Widerstandszone zwischen 34.257 und 34.334 Punkte ein. Dort prallte der Index leicht nach unten ab. Heute Mittag wird der Index ca. 90 Punkte unter seinem gestrigen Schlusskurs getaxt. Mit diesen Taxen würde der Index auf das gestrige Gap zurückfallen.

Solange der Dow Jones über diesem Gap, das zwischen 34.107 und 34.077 Punkten liegt, notiert, kann der Index noch einmal in die Widerstandszone vordringen und im Falle eines Ausbruchs sogar an das Hoch aus dem Dezember 2022 bei 34.712 Punkte ansteigen. Sollte der Index aber per Stundenschlusskurs unter das Gap abfallen, würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 33.805-33.708 Punkte oder sogar 33.641 Punkte drohen.

Dow Jones - Chartanalyse

S&P 500

Auch der S&P 500 startete gestern stark in den Tag. Er riss ein Aufwärtsgap zwischen 4.340 und 4.349 Punkten und erzielte anschließend ein neues Hoch in der Rally seit Oktober 2022. Nach diesem Hoch bei 4.374 Punkten lief der Index den Tag über unspektakulär auf hohem Niveau seitwärts.

Der Index hat zuletzt mit dem Ausbruch über 4.299 Punkte ein neues Kaufsignal geliefert und dieses mit dem Ausbruch über 4.325 Punkte bestätigt. Dieses Signal lässt auf eine Aufwärtsbewegung gen 4.400 Punkte und knapp darüber schließen. Dort würde der Index auf eine obere Pullbacklinie über die Hochpunkte dem November 2022 und Februar 2023 treffen. Ein Rückfall unter 4.325 Punkte würde auf eine Konsolidierung gen 4.299 oder sogar 4.291 Punkte hindeuten.

S&P 500 - Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)