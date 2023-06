Aktien New York: Gewinne nach US-Daten und EZB-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag zunächst Gewinne verbucht. Diese blieben nach einer Reihe durchwachsener heimischer Konjunkturdaten sowie der Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) aber überschaubar.

Am besten schlug sich in der ersten Handelsstunde der Dow Jones Industrial : Nach dem gestrigen Rücksetzer knüpfte er mit einem Plus von 0,54 Prozent auf 34 161,70 Punkte an seine vorangegangene Gewinnserie an. Der Leitindex hatte am Mittwoch besonders negativ auf die von der US-Notenbank Fed signalisierten Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf reagiert, nachdem sie im Juni wie erwartet eine Pause eingelegt hatte.

Der marktbreite S&P 500 , der am Vortag ein knappes Plus geschafft hatte, legte um weitere 0,42 Prozent auf 4391,15 Punkte zu. Beim technologielastigen Nasdaq 100 reichte es für einen Kursanstieg von 0,30 Prozent auf 15 051,20 Punkte. Er hatte nach dem Fed-Zinsentscheid seine Gewinne noch etwas ausgebaut./gl/men