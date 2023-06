China-Sorgen bremsen Europas Börsen - Banges Warten auf EZB

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA und Europa und ein stotternder Konjunkturmotor in China haben die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten am Donnerstag getrübt.

Wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) hielten die Anleger zudem ihr Pulver trocken. Das zeigte sich auch in einem Rückgang der Volatilität - das entsprechende Barometer fiel auf den niedrigsten Stand seit Ausbruch der Corona-Pandemie in 2020. Der Dax verlor 0,4 Prozent auf 16.246 Punkte und lag damit rund 90 Zähler unter seinem am Mittwoch erreichten Allzeithoch. Der EuroStoxx50 gab ebenfalls 0,4 Prozent auf 4356 Punkte nach.

Die fundamentalen Aussichten für die Aktienmärkte blieben vorerst gedämpft, sagte Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel. "Zwar ist aufgrund bestehender Unterinvestitionen einiger institutioneller Anleger und daraus resultierenden Kaufdrucks nicht mit größeren Rücksetzern zu rechnen, allerdings fehlen derzeit auch eindeutig positive Impulsgeber für die Börsen."

LAGARDE-AUSSAGEN DÜRFTEN RICHTUNGSWEISEND SEIN

Anleger warteten auf den Entscheid der EZB, die nach Meinung der meisten Marktteilnehmer die achte Zins-Anhebung in Folge vornehmen wird. Eine Erhöhung der Leitzinsen um 25 Basispunkte sei nahezu sicher, fassten die Strategen der Helaba zusammen. "Unklar ist indes der weitere Zinspfad." Entsprechend werden Investoren die Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz besonders unter die Lupe nehmen.

Der Euro notierte mit 1,0840 Dollar wenig verändert. Der Dollar-Index, der den Wert zu wichtigen Währungen misst, stieg um bis zu 0,4 Prozent auf 103,38 Punkte. Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwochabend wie von Investoren erhofft ihren Zinserhöhungszyklus unterbrochen und die Sätze unverändert gelassen. Doch gleichzeitig signalisierte sie weitere Erhöhungen und machte die Hoffung mancher Anleger auf baldige Zinssenkungen zunichte. Die US-Börsen hatten daraufhin uneinheitlich geschlossen.

KONJUNKTURSCHWÄCHE CHINAS DRÜCKT ROHSTOFFPREISE

Aus den USA standen zudem am Nachmittag einige Konjunkturdaten an, unter anderem die Einzelhandelsumsätze und Industrieproduktion. In China blieben diese Zahlen hinter den Analystenerwartungen zurück. "Alle bisherigen Daten signalisieren übereinstimmend, dass die wirtschaftliche Dynamik nachlässt", sagte Investmentexperte Zhiwei Zhang vom Vermögensverwalter Pinpoint Asset Management.

An den Rohstoffmärkten sanken die Preise für Industriemetalle, da China ein Top-Abnehmer ist. Kupfer verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 8463 Dollar je Tonne, der Zinkpreis sank um 1,8 Prozent auf 2442 Dollar.

CHEMIESEKTOR SCHWACH - TEXTILFIRMEN PUNKTEN

Die Sorge vor einer schwächeren China-Nachfrage lastete auch auf Aktien aus dem Chemiesektor. Der europäische Branchenindex verlor rund ein Prozent. Dax-Schlusslicht waren Covestro mit minus 3,5 Prozent, Evonik und Wacker Chemie fielen um bis zu 2,8 Prozent. "Die schwachen China-Daten lasten auf dem Sektor. Zudem steigen die europäischen Gaspreise stark an, was die Stimmung drücken könnte", sagte ein Händler.

In London standen die Aktien von Informa mit einem Plus von 3,3 Prozent an der Spitze des Leitindex FTSE. Die britische Eventagentur hob ihre Jahresprognosen an, nachdem sich die Veranstaltungsbranche deutlich von ihrem pandemiebedingten Einbruch erholt hat. Anleger bejubelten die Rückkehr in die Gewinnzone von Asos. Die Aktien des Online-Modehändlers schnellten in London um 16,5 Prozent nach oben. Damit steuerten sie auf ihren größten Tagesgewinn seit sechs Monaten zu. Ein besser als befürchtet laufendes Geschäft von H&M hob die Aktien in Stockholm um mehr als sechs Prozent auf ein Sieben-Wochen-Hoch von 154,68 Kronen. Die Verkäufe im Juni seien gut gestartet, teilte der schwedische Textilriese mit.

