Chinas Ministerpräsident kommt am Sonntag nach Deutschland

Peking (Reuters) - Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang wird am Sonntag in Deutschland eintreffen und vom 18. bis zum 23. Juni Termine in Deutschland und Frankreich haben.

Das gab das chinesischen Außenministerium am Donnerstag bekannt. Am Dienstag nimmt Li, der von einer Reihe von Ministern begleitet wird, an den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin teil. Dies sind die ersten direkten bilateralen Regierungsgespräche zwischen beiden Staaten seit 2018. Li werde auch nach Frankreich reisen und in Paris an einem Gipfel für einen neuen globalen Finanzierungspakt teilnehmen, sagte ein Ministeriumssprecher. Dabei geht es unter anderem um die Schuldensituation in Entwicklungsländern.

