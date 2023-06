DAX® - Höchster (Schluss-)kurs der Geschichte

Gestern hoben wir an dieser Stelle die jüngsten beiden Aufwärtskurslücken (15.999 zu 16.022 Punkte bzw. 15.863 zu 15.910 Punkte) als Stärkebeweise hervor. Getreu dem Motto „Aufwärtsgaps unterstreichen die Ambitionen der Bullen“. Diese ließen sich dann auch nicht lange bitten und trieben die deutschen Standardwerte auf ein neues Rekordhoch (16.336 Punkte). Mit 16.311 Punkten gelang dem DAX® zudem per Handelsschluss das höchste „Closing“ der Geschichte. Ein nachhaltiger Sprung über die Widerstandszone bei 16.300 Punkten – definiert durch die Hochs vom November 2021 (16.290 Punkten), Januar 2022 (16.285 Punkte) und durch das alte Rekordlevel (16.332 Punkte) – würde für ein neues Investmentkaufsignal sorgen. Rückenwind kommt aktuell von Seiten des trendfolgenden MACD, bei dem sich das jüngste Einstiegssignal zusehends verfestigt hat. Zum Schluss noch ein Blick auf das Sentiment. Die aktuelle Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) weist inzwischen einen Bullenanteil von 45,2 % unter den US-Privatanlegern aus. Dem stehen 22,7 % Bären gegenüber. Binnen zwei Wochen hat sich die Stimmung komplett gedreht. Das Sentiment – 2023 fast immer ein unterstützender Faktor – ist damit kurzfristig vielleicht etwas zu optimistisch.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

