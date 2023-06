DAX leichter erwartet

Die US-Notenbank FED gönnt sich in ihrer Fiskalpolitik vorläufig eine Pause, entsprechend hat das Institut gestern nicht mehr an der Zahnschraube gedreht. In einer ersten Reaktion reagierten die Märkte etwas leichter, konnten bislang das hohe Niveau weitestgehend behaupten.

Durch den Rücklauf des DAX in den Bereich der bisherigen Rekordstände um 16.330 Punkten befindet sich der DAX kurzzeitig an einem nicht unerheblichen Widerstandsniveau, welches nun für gewisses Abschlagspotenzial sorgen dürfte. Taxiert wird der DAX um 16.260 Zählern.

Unterstützungen findet das Leitbarometer zunächst um 16.210, darunter um 16.120 ausschließlich 16.000 Punkten vor. Erst darunter dürfte es zu größeren Abschlägen in Richtung 16.706 Punkte kommen.Eine echte Überraschung brächte dagegen der Vorstoß der Käufer kurz vor dem nächsten Zinsentscheid der EZB.

Wichtige Wirtschaftsdaten folgen heute ab 11:00 Uhr mit dem europaweiten Handelsbilanzsaldo per April, gefolgt vom EZB-Zinsentscheidung um 14:30 Uhr. Eine halbe Stunde später startet auch schon die dazugehörige Pressekonferenz. In den USA werden zeitgleich noch Erstanträge sowie fortgesetzt Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche gemeldet, bevor es gleich mit Daten zu den Einzelhandelsumsätzen aus Mai weitergeht.