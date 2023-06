Deutsche Anleihen: Kursverluste vor EZB-Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) schwach tendiert. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future verlor am Mittag 0,23 Prozent auf 132,84 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,49 Prozent und damit etwas höher als am Vortag.

Zinsauftrieb kam vor allem aus den USA, wo die Zentralbank Federal Reserve ihre Leitzinsen am Vorabend zwar nicht veränderte. Sie signalisierte jedoch zur Überraschung vieler Fachleute weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr. Nicht wenige Fachleute hatten es zuvor für möglich gehalten, dass die US-Zinsen in diesem Jahr gar nicht mehr steigen. Notenbankchef Jerome Powell stellte allerdings klar, dass der geldpolitische Kurs nicht vorbestimmt sei und die Entscheidungen von Zinssitzung zu Zinssitzung getroffen würden.

Am Nachmittag um 14.15 Uhr rückt die Geldpolitik im Euroraum in den Mittelpunkt. In Frankfurt entscheidet die EZB über ihre Leitzinsen. Es wird eine abermalige Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Es wäre die achte Anhebung seit Sommer 2022 in Folge. Mit dem Kurs stemmen sich die Währungshüter gegen die hohe Inflation. Spannend ist die Frage, ob die EZB weitere Zinsanhebungen anpeilt. Präsidentin Christine Lagarde wird sich vor der Presse äußern.

Darüber hinaus wird am Nachmittag eine Reihe von US-Konjunkturdaten erwartet. Unter anderem stehen Zahlen vom Arbeitsmarkt, aus dem Einzelhandel und aus der Industrie auf dem Programm. Zudem werden Preisdaten vom Außenhandel erwartet./bgf/la/mis