EZB-Volkswirte erwarten weniger Wachstum im Euro-Raum

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Wachstumsprognosen für die Währungsunion leicht gesenkt.

Nunmehr erwarten deren Volkswirte für dieses Jahr nur noch ein Wachstum von 0,9 (März-Prognose: 1,0) Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Für 2024 rechnen sie dann mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,5 (1,6) Prozent. Für 2025 veranschlagen die Notenbank-Volkswirte nach wie vor ein Wachstum 1,6 Prozent. Die EZB veröffentlicht vier Mal im Jahr Konjunktur- und Inflationsprognosen ihrer Volkswirte. Für die geldpolitische Ausrichtung spielen sie eine wichtige Rolle.

Bei der Inflation erwarten die Notenbank-Ökonomen jetzt für dieses Jahr eine Rate von 5,4 (bisher: 5,3) Prozent. Im kommenden Jahr soll sie dann auf 3,0 (2,9) Prozent zurückgehen. Für 2025 sagen die Volkswirte dann einen Anstieg der Verbraucherpreise von 2,2 (2,1) Prozent voraus. Damit würde die Teuerungsrate noch immer oberhalb des Stabilitätsziels von 2,0 Prozent Inflation liegen, das die EZB mittelfristig anstrebt. "Verschärfte Finanzierungsbedingungen sind ein wesentlicher Grund, warum die Inflation den Projektionen zufolge weiter in Richtung Zielwert zurückgehen wird, da sie die Nachfrage zunehmend dämpfen dürften", so die Ökonominnen und Ökonomen der EZB.

Die Euro-Notenbank hatte zuvor im Kampf gegen die Inflation die Zinsen auf ihrer geldpolitischen Sitzung wie schon im Mai um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Das ist bereits die achte Erhöhung in Folge, seit die Währungshüter im Juli 2022 nach Jahren der ultralockeren Geldpolitik auf einen Straffungskurs umgeschwenkt waren. Bereits die bisherigen Zinserhöhungen wirkten stark auf die Finanzierungsbedingungen und schlügen sich allmählich in der gesamten Wirtschaft nieder. "Die Kreditkosten sind stark gestiegen und das Wachstum der Kreditvergabe verlangsamt sich", so die EZB.

