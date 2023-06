Inflation in Polen im Mai bei 13 Prozent

WARSCHAU (dpa-AFX) - In Polen hat der Preisauftrieb im Mai erneut etwas nachgelassen, bleibt aber auf vergleichsweise hohem Niveau. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13 Prozent, wie die Statistikbehörde in einer ersten Prognose am Donnerstag mitteilte. Im April hatte die Rate bei 14,7 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat blieben die Verbraucherpreise im Mai stabil.

Besonders zogen die Kosten für Lebensmittel und nicht-alkoholische Getränke an: Hierfür mussten die Verbraucher 18,9 Prozent mehr ausgeben. Energie und Wohnkosten lagen mit 16,1 Prozent an zweiter Stelle.

Anfang 2022 hatte Polens Regierung die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel ausgesetzt. Die Regelung gilt bis Ende Juni. Mit Blick auf die Teuerungsrate sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki kürzlich, sei Regierung erwäge die Verlängerung um ein weiteres Jahr. Von der Mehrwertsteuer befreit sind Grundnahrungsmittel wie Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Obst und Gemüse./dhe/DP/ngu