Kiew verurteilt Schauprozess gegen ukrainische Gefangene in Russland

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak hat einen Gerichtsprozess in Russland gegen 22 ukrainische Kriegsgefangene verurteilt. "Gelackte Staatsanwälte und gut gekleidete Geschworene "urteilen" mit strahlendem Lächeln über Jungen und Mädchen, die wie Skelette nach Konzentrationslagern und Folter aussehen", schrieb Podoljak am Donnerstag auf Twitter. Damit bezog er sich auf ein Verfahren, das seit Mittwoch in Rostow am Don im Süden Russlands läuft. Ein solcher Schauprozess sei "einfach nur ekelhaft".

Dazu veröffentlichte Podoljak ein Foto der Angeklagten aus dem Gerichtssaal in einem Glaskasten. Bei den 14 Männern und acht Frauen soll es sich um Soldaten und Köchinnen des Asow-Bataillons handeln, das monatelang die ukrainische Hafenstadt Mariupol verteidigt hatte. Zwei weitere Angeklagte kamen im Zuge eines Gefangenenaustauschs frei. Medienberichten zufolge droht den angeklagten Ukrainern bis zu lebenslange Haft. Der Prozess soll am 28. Juni fortgesetzt werden.

Russland hat das Nachbarland am 24. Februar 2022 überfallen. Seinen Angriffskrieg rechtfertigt Moskau immer wieder mit dem Vorwand, die Ukraine von "Terroristen" und "Neonazis" zu befreien. Das Asow-Regiment - das zwar tatsächlich von Rechtsextremen gegründet wurde, aber keinesfalls repräsentativ für die ukrainische Armee steht - dient den russischen Angreifern als besonders beliebtes Feindbild./ash/DP/men