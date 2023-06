Luftwaffen-Rekordübung: Pistorius zieht positive Zwischenbilanz

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat eine positive Zwischenbilanz der von Deutschland organisierten Luftwaffenübung "Air Defender" gezogen. Bei der größten Luftverlegeübung seit Bestehen der Nato habe es bislang keine Zwischenfälle und so gut wie keine Beeinträchtigung des zivilen Luftverkehrs gegeben, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag am Rande eines Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. "Das erste Fazit fällt sehr, sehr positiv aus."

Er freue sich, dass in der nächsten Woche auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz die Übung besuchen werde, ergänzte Pistorius.

An der Übung, die an diesem Montag begann, sind nach Angaben der deutschen Luftwaffe mehr als 250 Flugzeuge und fast 10 000 Soldaten aus 25 Ländern beteiligt. Sie dauert noch bis zum 23. Juni. Neben Nato-Staaten sind auch Japan und der Nato-Beitrittskandidat Schweden mit dabei./aha/DP/ngu