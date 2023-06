RWI-Forscher rechnen mit Rückgang von Wirtschaftsleistung

ESSEN (dpa-AFX) - Das Wirtschaftsforschungsinstitut RWI hat seine Konjunkturprognose gesenkt und erwartet für dieses Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland. Waren die Forscher im März noch von einem Wachstum von 0,2 Prozent ausgegangen, rechnen sie jetzt mit einem Rückgang um 0,3 Prozent. Für 2024 erwartet das RWI hingegen ein stärkeres Wachstum als bislang: 2,0 statt 1,8 Prozent.

"Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage in Deutschland ist derzeit schwach. Dies ist vor allem auf einen kräftigen Rückgang des Konsums der privaten Haushalte zurückzuführen", teilte das Essener Institut am Donnerstag mit. Aufgrund der hohen Inflation zu Jahresbeginn und der damit verbundenen sinkenden Realeinkommen hätten die Haushalte ihren Konsum eingeschränkt. "Im weiteren Verlauf des Jahres dürften mit sinkender Inflation auch die Konsumausgaben der Haushalte wieder steigen." Insgesamt wird die Inflation laut Prognose in diesem Jahr 5,5 Prozent betragen und im kommenden auf 2,0 Prozent zurückgehen./tob/DP/jsl