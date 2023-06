USA: Einzelhandelsumsatz legt zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze des US-Einzelhandels sind im Mai gestiegen. Die Erlöse legten im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Es war der zweite Anstieg in Folge.

Ohne die volatilen Umsätze aus Autoverkäufen legten die Erlöse um 0,1 Prozent zu. In dieser Betrachtung wurde die Erwartung von Analysten erfüllt.

Die Umsätze der Einzelhändler gelten als Richtschnur für die Stärke des Konsums, der für die größte Volkswirtschaft der Welt besonders wichtig ist./la/jsl/jha/