Aktien Frankfurt Schluss: Dax beendet starke Woche mit Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat eine starke Woche mit positiver Tendenz abgeschlossen. Der Dax hangelte sich am Freitag von Rekord zu Rekord und stieg am Nachmittag erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 16 400 Punkten. Klare Gewinne an der Wall Street sowie der große Verfallstag an den Terminbörsen stützten die Kurse. Um die Mittagszeit waren an der Eurex Futures und Optionen auf den deutschen Leitindex ausgelaufen. Gegen Handelsschluss verfielen auch Futures und Optionen auf Aktien.

Letztlich gewann der Dax 0,41 Prozent auf 16 357,63 Zähler. Daraus resultierte ein sattes Wochenplus von 2,6 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schloss 0,55 Prozent höher bei 27 480,82 Punkten./edh/ngu