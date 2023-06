Bundesbank-Präsident Nagel - Weitere Zinsschritte erforderlich

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel im Kampf gegen die Inflation womöglich auch nach der Sommerpause die Zinsen weiter anheben.

"So wie ich das sehe haben wir immer noch eine Wegstrecke zu gehen", sagte Nagel am Freitag in einer Rede auf einer Veranstaltung der Group of Thirty in Berlin laut Redetext. Sobald der Zinsgipfel erreicht sei, werde die Notenbank solange dort bleiben, bis sicher sei, dass die Inflation rechtzeitig zur EZB-Zielmarke von zwei Prozent zurückkehre, sagte Nagel. Zudem müsse die Zinspolitik flankiert werden mit einem Abbau der Notenbankbilanz. Die Inflation im Euro-Raum lag im Mai mit 6,1 Prozent noch weit über dem Zwei-Prozent-Ziel der EZB.

Die Euro-Notenbank hatte am Donnerstag die achte Zinserhöhung in Folge beschlossen und für den Juli bereits die nächste Anhebung in Aussicht gestellt. Die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde hoben auf ihrer geldpolitischen Sitzung die Zinsen wie schon im Mai um 0,25 Prozentpunkte an. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit künftig bei 3,50 Prozent - das höchste Niveau seit 22 Jahren.