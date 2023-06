CDU macht sich für mehr Tarifbindung stark

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU macht sich für eine wieder größere Bedeutung von Tarifverträgen in der deutschen Wirtschaft stark. In erster Linie sei dies Aufgabe der Tarifpartner, hieß es in einem Beschluss des Kleinen Parteitags der CDU am Freitag in Berlin. Die Politik müsse aber zusätzlich Unterstützung leisten. Die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen solle gestärkt werden. Tariftreue-Regelungen bei öffentlichen Auftragsvergaben sollten auf Bundesebene möglich werden.

Vorgeschlagen wird auch ein einheitliches, branchenübergreifendes "Tariftreusiegel". Damit könnten Arbeitgeber mit Tarifvertrag bei potenziellen Arbeitskräften und bei Kunden für sich werben. Das Siegel könne in angemessenen Zeitabständen von den Spitzenverbänden der Arbeitgeber und Gewerkschaften verliehen werden. Den Antrag für den Kleinen Parteitag hatten die CDU-Vereinigungen des Arbeitnehmerflügels und des Wirtschaftsflügels gemeinsam eingebracht.

In einem weiteren Antrag, den die Delegierten annahmen, forderte die CDU eine kostenfreie Meisterausbildung. Eine Ungleichbehandlung der beruflichen im Vergleich zur akademischen Ausbildung solle damit beendet werden./sam/bk/DP/mis