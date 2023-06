Dow Jones Industrial Average® - Was wäre wenn…?

Der Dow Jones® weist im bisherigen Jahresverlauf im Vergleich zu vielen anderen Aktienindizes nur ein schmales Kursplus von knapp 4 % auf. Doch möglicherweise stehen die US-Standardwerte vor einem charttechnischen Silberstreif. Zuletzt hatte das Aktienbarometer auf der 50-Wochen-Linie (akt. bei 32.801 Punkten) aufgesetzt und die langfristige Glättung als Sprungbrett genutzt. Mittlerweile stehen die Hochpunkte bei 34.250/34.350/34.600 Punkten zur Disposition. An dieser Stelle wird es interessant, denn die angeführten Marken definieren gleichzeitig die obere Begrenzung der seit Oktober vergangenen Jahres bestehenden Schiebezone (siehe Chart). Eine Auflösung dieser Tradingrange gen Norden käme einem bedeutenden Investmentkaufsignal gleich, welches immerhin ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 3.000 Punkten bereithielte. Per Saldo also ausreichend, um perspektivisch Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 36.953 Punkten ins Visier zu nehmen. Vor allem würde der Abschluss dieses Konsolidierungsmusters – nach der bereits vorliegenden Flagge – signalisieren, dass der Basisaufwärtstrend wieder Fahrt aufnimmt.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

