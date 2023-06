EQS-News: AustriaEnergy International GmbH: zusätzlicher Rückenwind für Grün-Wasserstoff- und Grün-Ammoniak-Investitionen durch EU-Kommission

EQS-News: AustriaEnergy International GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

AustriaEnergy International GmbH: zusätzlicher Rückenwind für Grün-Wasserstoff- und Grün-Ammoniak-Investitionen durch EU-Kommission

EU-Kommissionspräsidentin und Chiles Präsident zeigen Einigkeit in wichtigen Energiefragen

Erwartung umfangreicher Investitionen in Grün-Wasserstoff-Projekte

Eigene Investitionen sollen durch neuen besicherten Green Bond verstärkt werden

Webcast für interessierte Anleger am Donnerstag, 22. Juni 2023 um 17 Uhr



Wien, 16.06.2023 – Der Besuch der Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, in Chile und ihre Gespräche mit dem chilenischen Präsidenten Gabriel Boric haben noch einmal klar gemacht, dass Europa und Chile gerade im Bereich grüner Wasserstoff eine enge Partnerschaft anstreben. Helmut Kantner, Geschäftsführer der AustriaEnergy International GmbH, kommentiert: „Wenn es noch einer Bestätigung bedurft hätte, dass wir mit unserem bereits 2019 in Chile begonnen Projekt für grünen Wasserstoff und grünen Ammoniak auf dem richtigen und zukunftsweisenden Weg sind, dann war es dieser Besuch. Wir als Standortentwickler und Technologie-Integrator sowie sicherlich auch viele große internationale Investoren werten die Ergebnisse dieses Besuchs als einen weiteren wichtigen Schritt, um die Rahmenbedingungen nochmals zu verbessern und sehr verlässlich zu gestalten.“

Auch Ursula von der Leyen erwartet einen weiteren Anstieg der Investitionen sowohl durch die EU als auch durch Mitgliedsstaaten und den Privatsektor – also Unternehmen und Investoren. Kantner: „Bei unserem eigenen Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak-Standort, den wir in einem Joint Venture mit der Copenhagen Infrastructure Partners P/S („CIP“) und der österreichischen ÖKO Wind realisieren, befinden wir uns schon heute in bester direkter Nachbarschaft führender internationaler Konzerne, die hier an synthetischen Kraftstoffen oder SAF (Special Aviation Fuel) Flugzeugtreibstoff arbeiten. Unsere eigenen Investitionen in den Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak-Standort sowie die entsprechenden Windenergie-Kapazitäten werden wir nun durch die Begebung eines besicherten Green Bonds zusätzlich ausbauen.“

Ursula von der Leyen in ihrem Statement zum Chile-Besuch: „Die weltweite Nachfrage nach Wasserstoff schnellt in die Höhe, sie wird in den nächsten Jahren enorm ansteigen. So hat die Europäische Union beschlossen, bis 2030 nicht nur 10 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff selbst herzustellen, sondern auch jährlich 10 Millionen Tonnen zu importieren.“ Hier will die AustriaEnergy-Gruppe einen wichtigen Beitrag leisten. Als inhabergeführter, international tätiger Standortentwickler und Technologie-Integrator in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik, Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak und Speichertechnologie konzentriert sich das Unternehmen erfolgreich auf den Erneuerbare-Energien-Markt in Chile. Mit einem Track-Record von rund 800 MW gehört das Unternehmen dort zu den Pionieren in den Bereichen Windkraft und Photovoltaik (aktiv seit 2013) sowie Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak (aktiv seit 2019).

Um die eigenen Erneuerbare-Energien-Investitionen auszubauen, bietet die AustriaEnergy International GmbH aktuell eine besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3LE0J4) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zur Zeichnung an. Das durch imug rating gemäß den Green Bond Principles (GBP) 2021 der International Capital Market Association qualifizierte Wertpapier ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von 8,00 % p.a. ausgestattet.

Interessierte Anleger können den besicherten Green Bond 2023/2028 noch bis zum 26. Juni 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die BankM AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland, in bestimmten weiteren Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums und in der Schweiz.

Aufgrund des regen Interesses bietet AustriaEnergy Anlegern am Donnerstag, 22. Juni 2023 um 17 Uhr (CEST) erneut die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Webcasts (ohne begleitende Telefonkonferenz) zu informieren. Die Registrierung erfolgt über den folgenden Link: https://montegaconnect.de/event/8jz2pnjastx0g1n8u2kf5pd5mee7caxa

Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028

Emittentin AustriaEnergy International GmbH Finanzierungsinstrument Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) Emissionsvolumen Bis zu 25 Mio. Euro Kupon 8,00 % p.a. Status Nicht nachrangig, besichert Besicherung Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger Sicherheitentreuhänder Bondholders, S.L. ISIN/WKN DE000A3LE0J4/A3LE0J Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 14. bis 26. Juni 2023 (12 Uhr) Angebot Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und Deutschland

Privatplatzierung in bestimmten Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz Valuta 30. Juni 2023 Laufzeit 5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich) Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024) Rückzahlungstermin 30. Juni 2028 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des Nennbetrags

Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug

Negativverpflichtung

Transparenzverpflichtung

Verfügungsbeschränkung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland

(„CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Bookrunner BankM AG



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere darf ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin unter www.austriaenergy.com/en/greenbonds/ abrufbar ist.



