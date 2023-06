EQS-News: Premier Inn eröffnet in Dresden das bundesweit 50. Hotel – Ein weiteres Etappenziel auf dem Weg zur marktführenden Hotelmarke in Deutschland

Emittent / Herausgeber: Premier Inn / Schlagwort(e): Expansion/Immobilien

Premier Inn eröffnet in Dresden das bundesweit 50. Hotel – Ein weiteres Etappenziel auf dem Weg zur marktführenden Hotelmarke in Deutschland



16.06.2023 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dresden/Frankfurt am Main, 16. Juni 2023 – Es ist ein bedeutender Meilenstein: Mit dem Premier Inn Dresden City Prager Straße eröffnet die bundesweit am stärksten expandierende Hotelkette am heutigen Freitag ihr zweites Haus in der sächsischen Landeshauptstadt und ihr bereits 50. Hotel in Deutschland.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit der Eröffnung unseres 50. Premier Inn-Hotels in Dresden ein weiteres Etappenziel auf dem Weg zur marktführenden Hotelmarke in Deutschland erreicht haben“, so Mark Anderson, Managing Director, Property & International von Whitbread, der Konzernmutter von Premier Inn. „Seit der Eröffnung unseres ersten Hotels in Frankfurt am Main im Jahr 2016 haben wir ein rasantes Wachstum in Deutschland erlebt und verfügen nun über 50 großartige Hotels in 25 starken Städten, die noch mehr Reisenden eine gute Nachtruhe bieten.“

Das Premier Inn Dresden City Prager Straße residiert an einem der zentralsten Orte der Elbmetropole. Dort, wo bis 2020 das bekannte Bekleidungshaus Wöhrl seine Heimat hatte, erhebt sich nun ein sechsstöckiges, vom Hamburger Projektentwickler Values Real Estate errichtetes Gebäude. Während im Erdgeschoss Geschäfte zum Shoppen einladen, sind die oberen fünf Stockwerke den Gästen des neuen Hotels vorbehalten. Daher befinden sich die Lobby samt Rezeption, Bar und Frühstücksraum auch nicht wie üblich im Parterre, sondern in der 5. Etage, von wo sich den Gästen ein großartiger Blick über die Stadt bietet. Insgesamt verfügt das Premier Inn Dresden City Prager Straße über 200 jeweils 18 bis 26 Quadratmeter große Zimmer, davon sind 20 barrierefrei und zusätzlich vier rollstuhlgerecht.

„Die Transformation von monostrukturierten Gebäuden in lebendige mischgenutzte und revitalisierte Immobilien ist eine zentrale Herausforderung unserer Innenstädte, der wir uns als Projektentwickler stellen. Wir sind sehr stolz, dass wir mit Premier Inn eine der Top-Marken auf dem deutschen Hotelmarkt für unser Mixed-Used-Konzept gewinnen konnten, das wir mit erstklassigem Einzelhandel und Gastronomie an diesem Standort ergänzen. Premier Inn passt zu diesem Standort und zu Elbflorenz. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg“, sagt Dr. Thorsten Bischoff, Managing Partner bei VALUES Real Estate. VALUES Real Estate realisierte den Umbau des ehemaligen Kaufhauses Wöhrl in etwas mehr als zwei Jahren.

Die Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen empfängt Jahr für Jahr Millionen Besucher aus dem In- und Ausland. Im PI Dresden City Prager Straße werden die Gäste von einem internationalen Team empfangen, dessen aktuell 20 Mitglieder aus zwölf Ländern und drei Kontinenten stammen.



Über Premier Inn :

Premier Inn steht für traumhaft guten Schlaf und ein faires Preis-Leistungsverhältnis. In aktuell 50 Premier Inn- Hotels finden Geschäfts- wie Freizeitreisende ein Top-Angebot in zahlreichen deutschen Städten. Das kommt bei den Gästen gut an: Bereits über die Hälfte aller Premier Inn-Hotels kann einen „Travellers‘ Choice Award“ für Gästezufriedenheit von TripAdvisor vorweisen. Die Marke wurde zudem mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem 2023 bei einem Test von Budgethotels durch den Fernsehsender n-tv als eine der Top 3-Marken mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ sowie im Jahr 2022 zweifach als arbeitgebendes Unternehmen auf Basis von kununu-Bewertungen als „Top-Arbeitgeber“ (freundin) und als „Most Wanted Employer“ (ZEIT). Insgesamt hat sich Premier Inn hierzulande rund 80 Standorte mit etwa 15.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort: Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 840 Hotels, rund 84.000 Zimmern und einer fast 300-jährigen Geschichte. www.premierinn.de

Über Whitbread PLC:

Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub, thyme Bar + Grill sowie Whitbread Inns. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. Als marktführendes Unternehmen in Großbritannien setzt Whitbread auch mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm “Force For Good“ branchenweit Maßstäbe: So hat sich der Konzern unter anderem zum Ziel gesetzt, bis 2040 einen Netto-Null-Emissionsausstoß zu erreichen, und gab 2021 die Ausgabe von grünen Anleihen in Höhe von rund 625 Mio. EUR bekannt. www.whitbread.co.uk