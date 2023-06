GNW-Adhoc: Die Zukunft ist da: 3nm-ASIC-Technologie bei Krypto-Minern

^NEW YORK, June 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine Reihe von Krypto-Minern der

nächsten Generation von Bitmanu (https://bitmanu.com/) sind derzeit auf dem Krypto-Markt in aller Munde. Diese 3-Nanometer-ASIC-Miner werden von vielen Experten als die Zukunft des Krypto-Minings angepriesen. Die immense Leistung der BM1-, BM2- und BM Pro-Miner von Bitmanu hat sie zu den leistungsstärksten und profitabelsten Mining-Rigs aller Zeiten gemacht. Angetrieben von den neuesten und fortschrittlichsten Silizium-Halbleiterchips bieten die Miner von Bitmanu (https://bitmanu.com/) eine höhere Transistordichte, eine bessere Mining-Geschwindigkeit und einen geringeren Stromverbrauch. Das Merkmal, das Bitmanu-Miner von anderen Produkten unterscheidet, ist jedoch ihre Hash-Rate. Keine anderes Mining-Rig, das bisher entwickelt wurde, konnte diese Hash-Leistung erreichen. Außergewöhnliche Hash-Leistung * BM1: Bitcoin 760 TH/s, Litecoin 80 GH/s, Dash 15 TH/s, Monero 6 MH/s * BM2: Bitcoin 1220 TH/s, Litecoin 128 GH/s, Dash 25 TH/s, Monero 10 MH/s * BM Pro: Bitcoin 3900 TH/s, Litecoin 400 GH/s, Dash 75 TH/s, Monero 32 MH/s Im Gegensatz zu den meisten anderen Produkten auf dem Markt sind die Miner von Bitmanu (https://bitmanu.com/) trotz ihrer außergewöhnlichen Rechenleistung extrem energieeffizient. Die niedrigen Stromkosten machen diese Miner zu einer praktikablen Wahl für viele Rechenzentren und auch für private Mining-Projekte. Interessanterweise konnten viele Bitmanu-Kunden ihre Investition in weniger als einem Monat vollständig zurückgewinnen und danach enorme Gewinne erzielen. Noch nie dagewesene monatliche Gewinne * BM1: Bitcoin 1300 USD, Litecoin 1800 USD, Dash 4800 USD, Monero 3600 USD * BM2: Bitcoin 2100 USD, Litecoin 2900 USD, Dash 8500 USD, Monero 6000 USD * BM Pro: Bitcoin 6600 USD, Litecoin 8900 USD, Dash 20.000 USD, Monero 22.000 USD ?Als wir Bitmanu gründeten, war es unser Ziel, den Markt langfristig zu verändern, indem wir das Krypto-Mining bequem und profitabel wie nie zuvor machen. Es freut uns sehr, mitteilen zu können, dass viele unserer zufriedenen Kunden keine Erfahrung mit Kryptowährungen haben", so David Letoski, CMO von Bitmanu. Um mehr über Bitmanu zu erfahren, besuchen Sie bitte https://bitmanu.com/ Über Bitmanu: Bitmanu ist ein prominentes Produktionsunternehmen, das von einem Team aus Investoren und renommierten Experten der Kryptowährungsbranche geleitet wird. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vorteile der neuesten technologischen Innovationen für alle zugänglich zu machen. Bitmanu präsentiert stolz eine beeindruckende Reihe von Kryptowährungs-Minern, die außergewöhnliche Renditen mit bemerkenswerter Geschwindigkeit liefern. °