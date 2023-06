Hugo Boss: Der Modekonzern wird noch optimistischer!

Die ,CLAIM 5‘ – Strategie von CEO Grieder geht auf

Daniel Grieder, seit Juni 2021 CEO und Vorstandsmitglied der HUGO BOSS AG, hat den Modekonzern in nur zwei Jahren wieder in die Spur gebracht. Daher durfte ein wenig Selbstlob auf dem am Mittwoch und Donnerstag (14./15. Juni) stattfindenden Investorentag nicht fehlen: Mit ,CLAIM 5‘ habe man „die richtige Strategie zum richtigen Zeitpunkt eingeführt“. Das mittelfristige Umsatzziel von 4 Mrd. Euro wird das Unternehmen voraussichtlich in diesem Jahr erreichen – und damit zwei Jahre früher als geplant. Anfang 2022 vollzog das Unternehmen eine Markenerneuerung sowohl für BOSS als auch für HUGO. Beide Marken haben in der Zwischenzeit ihre Marktanteile weltweit erheblich ausgebaut und die Relevanz deutlich gesteigert. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, zu den 100 weltweit führenden Marken zu gehören. Dabei setzt HUGO BOSS auf zwei klar voneinander unterscheidbare Marketingstrategien für die beiden Marken. Diese umfasst beispielsweise starbesetzte Kampagnen, starke Kooperationen und besondere Markenevents.

