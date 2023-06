INFINEON - Geht die Rally in eine neue Phase?

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 38,375 € (XETRA)

Die Infineon-Aktie fiel nach ihrem Mehrjahreshoch aus dem November 2021 bei 43,84 EUR deutlich ab und testete im Juli 2022 und September/Oktober 2022 den langfristigen Aufwärtstrend seit dem Allzeittief aus dem Jahr 2009 bei 0,339 EUR.

Nach dem zweiten Test dieses Aufwärtstrends zog der Aktienkurs deutlich an. In diesem Jahr erwies sich die Widerstandszone zwischen 36,77 und 37,30 EUR allerdings mehrmals als eine zu hohe Hürde. Allerdings scheint die Aktie in der laufenden Woche den Ausbruch zu schaffen. Damit deutet sich ein charttechnisches Fortsetzungssignal für die Rally an.

Neues Futter für Kaufwelle

Der Ausbruch, so er den gelingt, würde der Rally der letzten Monate neue Nahrung liefern. Ein Anstieg an das Mehrjahreshoch bei 43,84 EUR wäre dann kurzfristig möglich. Mittelfristig könnte es sogar zu weiteren Gewinnen bis knapp über 50 EUR kommen.

Ein Rückfall unter 36,77 EUR wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall müsste mit einem Test des Unterstützungsbereichs um 31,51 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die Bullen machen in der Infineon-Aktie Druck und sind gerade dabei, sich neues Potenzial zu erschließen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)