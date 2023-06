Merz erteilt Zusammenarbeit mit AfD erneut klare Absage

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz hat jeder Zusammenarbeit mit der AfD erneut eine klare Absage erteilt. "Es wird für uns weder im Europaparlament, noch im Deutschen Bundestag, noch in irgendeinem Landtag in Deutschland eine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben. Es wird sie nicht geben", sagte Merz am Freitag beim Kleinen CDU-Parteitag unter lang anhaltendem Applaus der rund 160 Delegierten in Berlin. Zugleich versuchte Merz, seine Partei mit heftigen Angriffen auf die Ampel-Regierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) auf die im Herbst anstehenden Landtagswahlkämpfe einzustimmen.

Jene Wähler, die vielleicht glaubten, die Union mit einem Votum für die AfD unter Druck setzen zu können, warnte Merz: "Jede Stimme für eine solche Partei ist eine Stimme für die Ampel, für Rot, Grün und Gelb". Mit Blick auf den früheren SPD-Kanzler Gerhard Schröder und dessen Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin rief Merz, solange die SPD Schröder in ihren Reihen dulde, "so lange lasse ich mir von niemandem aus der SPD zu diesem Thema irgendwelche Belehrungen" machen./bk/sam/DP/mis