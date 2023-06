MICROSOFT - Aktie klopft am Allzeithoch an

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 348,100 $ (Nasdaq)

Die Microsoft-Aktie markierte am 22. November 2021 ihr Allzeithoch bei 349,67 USD und setzte danach zu einer größeren Konsolidierung an. Diese führte die Aktie auf ein Tief bei 213,42 USD im November 2021. Im Januar 2023 näherte sich der Wert diesem Tief zwar noch einmal an, drehte aber deutlich darüber nach oben ab.

Seitdem befindet sich die Aktie in einem steilen Aufwärtstrendkanal. Gestern erreichte und übertraf sie leicht die obere Begrenzung dieses Kanals und klopfte damit am Allzeithoch an. Mit einem Tageshoch bei 349,84 USD kam es sogar zu einem neuen Rekordhoch. Aber der Tagesschlusskurs lag unter dem alten Hoch.

Nach klassischen Kriterien/Indikatoren wie dem RSI ist die Aktie überkauft, aber nicht extrem überkauft. Hier gab es in der Rally seit März 2009 schon viel extremere Situationen. Allerdings liegt ein Teil der gestrigen Tageskerze oberhalb der Bollinger Bänder.

Zeit für einen Rücksetzer?

Die Microsoft-Aktie notiert in einem überkauften Zustand an prominenten Hürden. Damit ist die Aktie eigentlich reif für einen Rücksetzer. Ein etwas größere Verkaufssignal ergäbe sich aber erst mit einem Rückfall unter 338,56 USD. In diesem Fall wäre eine Konsolidierung bis 318,03 USD oder sogar 313,00 USD möglich. In einem längerfristigen Optimalfall setzt der Wert sogar zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch aus dem November 2021 an, was zu Kursen um 277-275 USD führen könnte. Allerdings liegt für eine solche Bewegung noch kein ausreichender Hinweis vor.

Sollte die Aktie aber doch stabil direkt auf ein neues Allzeithoch ausbrechen, dann könnte der Wert direkt in Richtung 400 USD durchstarten.

Fazit: Die Chancen auf eine mehrtägige Konsolidierung stehen nicht schlecht. Das Allzeithoch sollte eigentlich zunächst eine zu hohe Hürde sein.

