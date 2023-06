Verteidigungsminister der Nato-Staaten beraten neue Abwehrpläne

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verteidigungsminister der 31 Nato-Staaten wollen an diesem Freitag zum Abschluss eines zweitägigen Treffens in Brüssel über neue Pläne für den Schutz des Bündnisgebiets beraten. Die vorliegenden Entwürfe sind in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erarbeitet worden. Seit dem Beginn der Invasion arbeitet die Nato intensiv an einem Ausbau der eigenen Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten.

Weiteres Thema der Beratungen soll die Frage sein, wie bis zum Gipfeltreffen im Juli unterschiedliche Ansichten zu einem neuen Ziel für die Höhe der Verteidigungsausgaben unter einen Hut gebracht werden können. Bislang fordern insbesondere östliche Bündnisstaaten und die USA deutlich ambitionierte Ziele bei den Verteidigungsausgaben, während Länder wie Kanada oder Italien auf begrenzte finanzielle Spielräume hinweisen./aha/DP/ngu