Asien-Börsen brechen Rally mit Blick auf Chinas Konjunktur und Powell-Aussagen ab

Sydney (Reuters) - Nach dem besten Wochenverlauf seit fünf Monaten in der vergangenen Woche zeigen sich die Märkte in Asien am Montag vorsichtig.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 33.725 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 2304 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent.

Die Anleger richten ihren Blick zum einen auf den anstehenden Zinsentscheid in China. Die US-Großbank Morgan Stanley rechnet mit einem Konjunkturpaket der Regierung, das eine Lockerung der Beschränkungen für den Immobilienkauf in Großstädten, eine stärkere Unterstützung der Infrastruktur und gezielte Verbrauchssubventionen vorsieht. "Angesichts der Tatsache, dass das BIP-Wachstum im zweiten Quartal bei null Prozent liegt, wird eine starke sequenzielle Wachstumsbeschleunigung erforderlich sein, damit das BIP-Wachstum für das gesamte Jahr das angepeilte Regierungsziel von etwa fünf Prozent erreicht", sagte Robin Xing, Chefökonom für China bei Morgan Stanley.

Zum anderen hoffen die Anleger, aus den Aussagen des Fed-Vorsitzende Powell vor dem US-Kongress am Mittwoch und Donnerstag Schüsse auf die künftige Zinspolitik der Währungshüter ziehen zu können. Der Fokus liege darauf, ob die Prognose der Fed von zwei weiteren Zinserhöhungen eine realistische Einschätzung basierend auf den Daten sei oder eher Wunschdenken, erklärte Ray Attrill, Leiter Devisenstrategie bei der National Asutralia Bank (NAB).

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 141,83 Yen und legte 0,3 Prozent auf 7,1470 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,8941 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0934 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9778 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2814 Dollar.

