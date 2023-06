Chinas Ministerpräsident plädiert vor Scholz-Treffen für Suche nach Gemeinsamkeiten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Chinas Ministerpräsident Li Qiang hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, trotz Differenzen nach Gemeinsamkeiten zwischen der Volksrepublik und Deutschland zu suchen.

"Die heutige Welt befindet sich in einer Phase von Chaos und Wandel", heißt es in einer von der chinesischen Botschaft verbreiteten schriftlichen Rede. Deutschland und China sollten "die Tradition der Freundschaft" hochhalten und die Kontakte intensivieren, erklärte er. Li war zusammen mit einigen Ministern am Sonntag in Berlin angekommen, am Montag ist unter anderem ein Treffen mit Kanzler Olaf Scholz geplant

Li verwies darauf, dass China das siebte Jahr in Folge größer Handelspartner Deutschlands und die Bundesrepublik wiederum seit 46 Jahren der größte Handelspartner Chinas in Europa seien. Auf die von der Bundesregierung und anderen westlichen Staaten versuchte Diversifizierung ging er nicht ein. Ziel ist dabei, die Abhängigkeit von China in sensiblen wirtschaftlichen Bereichen zu verringern. Am Wochenende hatte Reuters berichtet, dass der Bund die Exportkreditgarantien für China bisher aber nicht gedeckelt hat.

Li wird sich auf seiner ersten Auslandsreise bis Mittwoch in Deutschland aufhalten. Anlass sind die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am Dienstag. Diesen Montag soll Li neben Scholz auch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie führenden Vertretern deutscher und chinesischer Unternehmen zusammenkommen. Dabei dürften auch kritische Themen wie die Menschenrechtslage in China, die Spannungen um Taiwan und Klagen deutscher Firmen über Nachteile auf dem chinesischen Markt eine Rolle spielen.

