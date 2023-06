Chinas Staatsichef Xi Jinping empfängt US-Außenminster Blinken

PEKING (dpa-AFX) - Ungeachtet der schweren Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten will Staats- und Parteichef Xi Jinping an diesem Montag US-Außenminister Antony Blinken in Peking empfangen. Das berichtete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua kurz vor dem geplanten Termin. Das unerwartet angekündigte Treffen ist protokollarisch ungewöhnlich. Es kann als besondere Geste gegenüber den USA verstanden werden.

Der erste Besuch eines US-Außenministers in China seit 2018 erfolgt vor dem Hintergrund schwerer Differenzen zwischen den rivalisierenden Großmächten. Dabei geht es um Handelsfragen zwischen den beiden weltweit größten Volkswirtschaften, aber auch um die Politik gegenüber Taiwan und Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine./lw/DP/stk