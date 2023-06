Dax-Anleger legen nach Rekordlauf Verschnaufpause ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem jüngsten Run von einem Rekordwert zum nächsten legen Dax-Anleger zum Wochenstart eine Verschnaufpause ein.

Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Montag um 0,5 Prozent auf 16.276 Punkte nach. "Es gibt keine neuen positiven Nachrichten, die den Dax weiter anschieben könnten", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Und ohne positive Nachrichten sind bei diesem hohen Indexstand die Verkäufer schnell in der Überzahl."

Bei den Einzelwerten brachen die Titel von Sartorius um rund 15 Prozent ein. Der Laborausrüster verschreckte die Anleger mit einer deutlichen Senkung seiner Umsatz- und Gewinnprognosen. Statt einer kleinen einstelligen Zuwachsrate stellte Sartorius am Freitagabend für das laufende Jahr nun einen Rückgang des Umsatzes um rund zehn bis 15 Prozent in Aussicht. Dagegen punktete der Triebwerkshersteller MTU mit einer hochgesetzten Gewinnprognose. Die Aktien legten rund vier Prozent zu und setzten sich damit an die Spitze des Dax.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)